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Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин

22 июня
2021 год

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22 июня 2021
21 июня в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера новой комедии Сарика Андреасяна «Проклятый чиновник» с Лизой Арзамасовой и Максимом Лагашкиным в главных ролях. Съёмки фильма совпали с беременностью Арзамасовой, поэтому актрисе пришлось на площадке нелегко. В интервью изданию «7 Дней» Лиза призналась, что ей постоянно приходилось скрывать признаки токсикоза и бороться с сонливостью - неприятными спецэффектами первого триместра беременности.

Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин
фото: Лиза Арзамасова

Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин
фото: Максим Лагашкин и Екатерина Сутулова

Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин
фото: Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Главный герой «Проклятого чиновника» - обычный мужик Фёдор (Максим Лагашкин), добившийся должности заместителя мэра небольшого городка, не будучи при этом ничьим сватом, кумом, племянником или зятем. Но плесень профдеформации, разъедающая со временем души всех чиновников, поползла и по бессмертной душе Фёдора. Не забывая пресмыкаться перед начальством, Фёдор компенсирует уязвлённое самолюбие за счёт «черни», высокомерно обращаясь с просителями. Отклонив очередную скромную и невыгодную просьбу пожилой просительницы (Ольга Волкова), Фёдор навлекает на себя страшное проклятье. Отныне он не может брать взятки - его охватывает приступ паники, а купюры самовоспламеняются прямо в руках.

Первыми комедию посмотрели Мария Горбань (её муж Кирилл Зоткин выступил оператором фильма), зазноба Сарика Андреасяна Лиза Моряк, Марина Федункив и Игорь Ознобихин, Роман Маякин и другие.

Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин
фото: Егор Кончаловский

Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин
фото: Ольга Волкова

Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин
фото: Кирилл Зоткин и Мария Горбань

Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин
фото: Игорь Ознобихин и Марина Федункив

Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин
фото: Лиза Арзамасова и Мария Горбань

«Проклятый чиновник» в прокате с 24 июня 2021 года.

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«Пришлось научиться скрывать токсикоз в кадре»: Елизавета Арзамасова о съёмках во время беременности
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Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин фотографии
Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин фотографии
Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин фотографии
Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин фотографии
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