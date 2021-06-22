Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин

Главный герой «Проклятого чиновника» - обычный мужик Фёдор (Максим Лагашкин), добившийся должности заместителя мэра небольшого городка, не будучи при этом ничьим сватом, кумом, племянником или зятем. Но плесень профдеформации, разъедающая со временем души всех чиновников, поползла и по бессмертной душе Фёдора. Не забывая пресмыкаться перед начальством, Фёдор компенсирует уязвлённое самолюбие за счёт «черни», высокомерно обращаясь с просителями. Отклонив очередную скромную и невыгодную просьбу пожилой просительницы (Ольга Волкова), Фёдор навлекает на себя страшное проклятье. Отныне он не может брать взятки - его охватывает приступ паники, а купюры самовоспламеняются прямо в руках.
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