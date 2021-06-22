Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв

Третья волна пандемии коронавирусной инфекции пришла в Россию вместе с индийским штаммом, мэр Москвы снова ввёл временные ограничения, а на светской жизни все эти несчастья хоть и сказываются, но минимально. Если не считать нашумевшей истории с отменой фестиваля «Дикая мята», люди по-прежнему собираются на премьеры, торжественные ужины, матчи Чемпионата Европы по футболу, презентации и прочие ассамблеи, предназначенные для выгула летучих летних нарядов и обмена любезностями.
В преддверии премьеры балета «Распутин», состоявшейся 21 июня в Москве, исполнители главных партий Сергей Полунин и Елена Ильиных закатили званый ужин в одном из столичных ресторанов. Среди гостей ужина были замечены Елена Летучая, Рената Пиотровски и целый выводок светских львиц.
21 июня в Москве состоялась премьера аудиоспектакля «Толстой. Москва и мир», представленного Мобильным художественным театром. Гостями премьеры и последующей за ней вечеринки стали Ирина Безрукова, Агата Муцениеце, Варвара Шмыкова и другие.
фото: Агата Муцениеце
фото: Алёна Чехова
фото: Ирина Безрукова
фото: Михаил Зыгарь, Варвара Шмыкова и Фёкла Толстая
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