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Дайджест от 21.06.2021
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Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв

22 июня
2021 год

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22 июня 2021
Третья волна пандемии коронавирусной инфекции пришла в Россию вместе с индийским штаммом, мэр Москвы снова ввёл временные ограничения, а на светской жизни все эти несчастья хоть и сказываются, но минимально. Если не считать нашумевшей истории с отменой фестиваля «Дикая мята», люди по-прежнему собираются на премьеры, торжественные ужины, матчи Чемпионата Европы по футболу, презентации и прочие ассамблеи, предназначенные для выгула летучих летних нарядов и обмена любезностями.

В преддверии премьеры балета «Распутин», состоявшейся 21 июня в Москве, исполнители главных партий Сергей Полунин и Елена Ильиных закатили званый ужин в одном из столичных ресторанов. Среди гостей ужина были замечены Елена Летучая, Рената Пиотровски и целый выводок светских львиц.

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Сергей Полунин и Елена Ильиных

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Рената Пиотровски

16 июня в московском кинотеатре «Sky 17 Авиапарк» прошла премьера комедии «Сердце и как им пользоваться». Картину зрителям представили актёры Сергей Чирков и Сергей Белов. Среди гостей премьеры и толпы тиктокеров были замечены Ирина Безрукова и Константин Белошапка.

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Константин Белошапка

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Ирина Безрукова

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Сергей Белов и Сергей Чирков

17 июня на стадионе «Панатинаикос» в Афинах прошёл показ коллекции Dior Cruise 2022. Ради такого случая в столице Греции экстренно приземлились Кара Делевинь, Аня Тейлор-Джой, Катрин Денёв и Сьюки Уотерхауз.

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Кара Делевинь и Аня Тейлор-Джой

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Сьюки Уотерхауз

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Катрин Денёв

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Аня Тейлор-Джой

18 июня в Лос-Анджелесе состоялась премьера боевика «Форсаж 9», которую посетили исполнители ведущих ролей Вин Дизель, Шарлиз Терон и Джордана Брюстер. А также дочь погибшего Пола Уокера Мэдоу.

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Шарлиз Терон

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Джордана Брюстер

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Мэдоу Уокер

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Вин Дизель

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Лудакрис

21 июня в Москве состоялась премьера аудиоспектакля «Толстой. Москва и мир», представленного Мобильным художественным театром. Гостями премьеры и последующей за ней вечеринки стали Ирина Безрукова, Агата Муцениеце, Варвара Шмыкова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Агата Муцениеце

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Алёна Чехова

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Ирина Безрукова

Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв
фото: Михаил Зыгарь, Варвара Шмыкова и Фёкла Толстая
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фильмы
Сердце и как им пользоватьсяФорсаж 9

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Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв фотографии
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