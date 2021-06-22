«Он меня уничтожит»: Людмила Поргина опасается мести Марка Варшавера

«Он сказал, что меня уничтожит, не будет платить зарплату. Когда я написала статью о театре, я сразу всех предупредила: если меня собьёт машина, знайте, кто это», — цитирует Поргину ФАН.
Актриса считает, что все спектакли, которые сейчас выпускаются, не дотягивают до уровня театра Марка Захарова, и что Ленкому срочно нужен талантливый молодой худрук, который вдохнет в театр жизнь.
«Почему он сам распоряжается театром, даже не собирая художественный совет. Сказал, давайте будем репетировать «Галатею», репетируем «Галатею» с Таней Збруевой. А потом, не собирая худсовета, закрывает. Захватил театр осьминог всеми восьмью лапами!» , - возмущается Людмила.
фото: Марк Варшавер
Сам директор театра не согласен с позицией Поргиной. Как пишет ФАН, худрук утверждает, что такой продуктивности в театре не было даже при Марке Захарове: «Пять премьерных спектаклей за восемь месяцев, тогда как Захаров выводил один спектакль, иногда два — за год».
Похоже, Варшаверу надоело молча слушать нападки актрисы. В ответ он заявил, что Поргина всем обязана театру и мужу – Николаю Караченцеву – благодаря которому получала роли.
фото: Людмила Поргина и Николай Караченцев
«Она сегодня получает зарплату в «Ленкоме», не приходя сюда. Театр «сделал» ей звание заслуженной артистки. К моменту его получения она не играла уже много лет. Она не помнит, как выходить на сцену, как сыграть роль. Да, я жесток сейчас, но эта жестокость выплыла за многие годы ее хамства. Она позволяла себе говорить нелестные вещи о Марке Захарове. Как так можно? Работать в театре и отзываться плохо о великом режиссере. А сейчас она о нем потрясающе говорит. Меня раньше восхваляла, а теперь у нее изменились приоритеты».
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