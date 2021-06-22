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«Он меня уничтожит»: Людмила Поргина опасается мести Марка Варшавера

22 июня
2021 год

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22 июня 2021
72-летняя актриса Людмила Поргина в беседе с Федеральным агентством новостей посетовала, что ей поступают угрозы от директора «Ленкома» Марка Варшавера, которого она обвиняет в развале театра. Артистка считает, что Варшавер предает наследие Марка Захарова, чье место он занял после смерти худрука. По словам Поргиной, Варшавер вывел из худсовета подведомственного ему театра Дмитрия Певцова, Ивана Агапова и дочь Марка Захарова – Александру Захарову.

«Он меня уничтожит»: Людмила Поргина опасается мести Марка Варшавера

«Он сказал, что меня уничтожит, не будет платить зарплату. Когда я написала статью о театре, я сразу всех предупредила: если меня собьёт машина, знайте, кто это», — цитирует Поргину ФАН.

Актриса считает, что все спектакли, которые сейчас выпускаются, не дотягивают до уровня театра Марка Захарова, и что Ленкому срочно нужен талантливый молодой худрук, который вдохнет в театр жизнь.

«Почему он сам распоряжается театром, даже не собирая художественный совет. Сказал, давайте будем репетировать «Галатею», репетируем «Галатею» с Таней Збруевой. А потом, не собирая худсовета, закрывает. Захватил театр осьминог всеми восьмью лапами!» , - возмущается Людмила.

«Он меня уничтожит»: Людмила Поргина опасается мести Марка Варшавера
фото: Марк Варшавер

Сам директор театра не согласен с позицией Поргиной. Как пишет ФАН, худрук утверждает, что такой продуктивности в театре не было даже при Марке Захарове: «Пять премьерных спектаклей за восемь месяцев, тогда как Захаров выводил один спектакль, иногда два — за год».

Похоже, Варшаверу надоело молча слушать нападки актрисы. В ответ он заявил, что Поргина всем обязана театру и мужу – Николаю Караченцеву – благодаря которому получала роли.

«Он меня уничтожит»: Людмила Поргина опасается мести Марка Варшавера
фото: Людмила Поргина и Николай Караченцев

«Она сегодня получает зарплату в «Ленкоме», не приходя сюда. Театр «сделал» ей звание заслуженной артистки. К моменту его получения она не играла уже много лет. Она не помнит, как выходить на сцену, как сыграть роль. Да, я жесток сейчас, но эта жестокость выплыла за многие годы ее хамства. Она позволяла себе говорить нелестные вещи о Марке Захарове. Как так можно? Работать в театре и отзываться плохо о великом режиссере. А сейчас она о нем потрясающе говорит. Меня раньше восхваляла, а теперь у нее изменились приоритеты».
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«Он меня уничтожит»: Людмила Поргина опасается мести Марка Варшавера фотографии
«Он меня уничтожит»: Людмила Поргина опасается мести Марка Варшавера фотографии
«Он меня уничтожит»: Людмила Поргина опасается мести Марка Варшавера фотографии
«Он меня уничтожит»: Людмила Поргина опасается мести Марка Варшавера фотографии
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