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«Я проклята»: Селена Гомес о своих бывших возлюбленных

22 июня
2021 год

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22 июня 2021
28-летняя Селена Гомес предстала в ультра-глэм образах на обложках австралийского и сингапурского Vogue, а в беседе с журналистами поведала о своих бывших возлюбленных. И хотя она не стала называть имён, всем и так понятно, что речь идёт о певце Джастине Бибере и рэпере The Weeknd. И, судя по всему, слухи правдивы - Селена до сих пор одинока.

«Я проклята»: Селена Гомес о своих бывших возлюбленных

«Я проклята»: Селена Гомес о своих бывших возлюбленных

«Я была слишком молода и позволяла собой пользоваться. Ощущение, что меня прокляли», – сетует актриса.

Она также призналась, что никогда не чувствовала себя на равных со своими партнерами: «Мне так было плохо в отношениях. Я никогда по-настоящему не ощущала себя равной своим партнёрам».

«Я проклята»: Селена Гомес о своих бывших возлюбленных

«Я проклята»: Селена Гомес о своих бывших возлюбленных

Напомним, что певица встречалась семь лет с Джастином Бибером, который всего через несколько месяцев после разрыва с ней сделал предложение Хейли Болдуин. После этого Селена сошлась с рэпером The Weeknd, но их отношения продлились меньше года. Неудивительно, что актриса к 28 годам успела четыре раза полечиться в реабилитационных центрах, чтобы привести в норму свое психологическое состояние. Правда, сама Гомес связывает это с рано свалившейся на неё популярностью.

В интервью сингапурскому изданию актриса также рассказала, что создала фонд Rare Impact Fund, чтобы он помогал людям бороться с депрессией и тревожностью.
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«Я проклята»: Селена Гомес о своих бывших возлюбленных фотографии
«Я проклята»: Селена Гомес о своих бывших возлюбленных фотографии
«Я проклята»: Селена Гомес о своих бывших возлюбленных фотографии
«Я проклята»: Селена Гомес о своих бывших возлюбленных фотографии
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