«Большой театр стал бы для меня шагом назад»: Сергей Полунин о застое в балете

Звезда мирового балета Сергей Полунинпродолжает давать интервью для раскрутки нового спектакля «Распутин» в постановке японского хореографа Юки Ойши, где Григория Распутина танцует, собственно, Сергей Полунин, а императрицу Анну Федоровну — олимпийская чемпионка по фигурному катаниюЕлена Ильиных. На днях Lenta.ru расспросила танцовщика о его отношении к классическому балету, гомофобии, политкорректности, религии и, конечно же, татуировке с Путиным.
«Когда ты говоришь людям правду, то есть то, что ты на самом деле думаешь, это не всем нравится. Ни в какой форме. Нужно быть политиком, потому что люди остро воспринимают любое высказывание, противоречащее их принципам и интересам. Нужно быть очень аккуратным и все время контролировать, что, где и кому ты говоришь. Особенно если ты человек публичный и работаешь в сфере культуры, кино, музыки», – цитирует Полунина «Lenta».
«Там очень следят за тем, что ты сказал десять или даже тридцать лет назад и жестко наказывают, если это не соответствует сегодняшним требованиям или просто нужен повод.
Это называется cancel culture (культура отмены — прим. ред.). Человека исключают из социальной жизни — так, что он не может получить работу. И это, конечно, несвобода. Я думаю, на Западе это тоже людям не нравится, от этой культуры все уже устали.
В каждой стране — свои правила. Если ты хочешь работать в Америке — там свои условия, в России — свои, в Китае — свои… Если не хочешь попасть в неприятности, за этим всем нужно постоянно следить. Или, наоборот, пытаться это пробить и, если есть силы, свою дорогу топтать. Но не у всех есть силы, чтобы бороться против системы. Умнее бывает влиться в общий поток и искать в этом свою выгоду.
В творчестве остаётся всё меньше свободы. Например, в Лондоне меня обвиняли в гомофобии, а в Сингапуре и в Китае я не мог продать свой спектакль Sacre, посвященный Вацлаву Нижинскому, потому что там персонаж — мужчина — помадой красит губы. То есть нужно постоянно следить за тем, что можно, а чего нельзя, в каких культурных традициях это принимается, а в каких нет».
Артист поделился с изданием своим мнением о текущем состоянии российского и мирового балета. «Все индустрии меняются, ничего на месте не стоит. На этом фоне балет — это очень старая и консервативная система, она не развивается столь динамично, как футбол или кино. Раньше киностудии имели свой штат актеров и могли диктовать им собственные правила. Потом у актеров появились агенты и менеджеры, и они стали диктовать студиям собственные условия. Балет, на мой взгляд, это очень своеобразная и устаревшая культура, которая не раскрылась. И было бы здорово параллельно существующей системе выстроить новую, которая с ней конкурировала бы или хотя бы предложила выбор. Потому что когда есть выбор — есть стремление развиваться. Сейчас как: в Лондоне, Мюнхене или Москве, если тебе не нравится театр, то нужно менять страну. У тебя нет альтернативы. А значит, ты должен радикально поменять свою жизнь. Кроме того, театры договариваются между собой. В результате свободы нет и в творческом плане — танцевать, где хочешь, и в денежном плане.
Ко всему новому я отношусь очень хорошо. Если технологии что-то улучшают или что-то добавляют в шоу, я использую это обязательно. На мой взгляд, чтобы отражать в искусстве современность, ты должен использовать самые современные возможности. Если есть возможность использовать датчики в костюмах и создавать при их помощи танцующие аватарки — это круто. Но если ты используешь технологии 20-летней давности, то это уже совсем не круто, потому что это уже устарело. Но какими бы ни были прекрасными технологии, танец в балете — все равно самое важное. Танец для меня — это дело на миллион долларов.
Классический танец — это самое ценное, что есть в балете. Классический танец — это азбука, ее уже придумали, а вот какую напишут книгу — вопрос. Да, я иногда ухожу от классики к современному танцу, к драматическим постановкам, но моя главная цель — это большие классические балеты, в современных постановках, с новыми артистами, современными костюмами, декорациями, дизайном, историей, эмоциями, современной музыкой — не попсой, конечно, а современной музыкальной классикой. На мой взгляд, это и есть развитие и правильный путь.
Наш балет остался хорошим, есть традиции, есть хорошие труппы, но нет прогресса, не идет развитие. Я бы сказал, что сейчас застой. В классическом балете я не вижу ничего, о чем можно было бы сказать, что это что-то новое и интересное. Правда, я пока не видел балет «Нуриев».
Также Полунин объяснил, почему не сотрудничает с Большим театром: «У нас нормальные отношения. Я думаю, если бы стояла такая цель и у меня нашлось бы желание, и из театра пригласили бы. Но сейчас такой задачи нет. Не вижу в этом смысла, я уже станцевал много классических балетов, и это будет для меня шагом назад, а не каким-то развитием».
Конечно, журналист не смог не спросить танцовщика о его татуировках - эта тема постоянно затрагивается во всех интервью с артистом. Сергей признался, что раньше ему часто приходилось замазывать тату с президентом.
«Смотря какая ситуация в мире. Раньше — почти всегда. Даже в Китае во время съемок для модных журналов просили закрасить, хотя там очень любят Путина. Это политика. Я спокойно к этому отношусь, если меня об этом просят — для меня это не проблема. Но мир так быстро меняется, и так интересно за этим наблюдать, особенно когда много путешествуешь. Сейчас к татуировке чаще нормально относятся, и Путина можно уже не прятать».
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