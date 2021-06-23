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«Мое тело — это не тренд»: Эванджелин Лилли присоединилась к флешмобу

23 июня
2021 год

Лайфстайл >>
23 июня 2021
41-летняя канадская актриса Эванджелин Лилли приняла участие во флешмобе #mybodyisnotatrend, который набирает популярность в Инстаграме. Звезда сериала «Остаться в живых» и фильма [url=//www.kino-teatr.ru/kino/movie/hollywood/48053/annot/]«Хоббит 2» опубликовала в соцсетях[/url] несколько снимков в черном монокини и сопроводила их постом о принятии себя и своего тела, а также выступила против навязанных стандартов красоты.

«Мое тело — это не тренд»: Эванджелин Лилли присоединилась к флешмобу

«Недавно я по-новому взглянула на себя и свое тело. Причем в этот момент я была спросонья – еще не успела расчесаться, без макияжа и липкая от гавайской жары. Зато в контакте с самой собой. Почувствовала себя сильной, независимой и красивой, без всяких не».

В тот день актриса сфотографировала себя в зеркало, но не стала выкладывать кадры, решив, что они предназначаются только для нее. Но позже она случайно наткнулась в Сети на флешмоб #mybodyisnotatrend, запущенный блогером Джорджи Кларк.

«Мое тело — это не тренд»: Эванджелин Лилли присоединилась к флешмобу

«СМИ регулярно навязывают нам стандарты красоты и рассказывают, каким должно быть твое тело в этом сезоне, а если оно не такое, то ты вне тренда. Я больше не могу это терпеть! Из-за всего этого женщины постоянно считают, что они недостаточно красивы и хороши. Причем они задают невозможные идеалы. Ведь невозможно быть одновременно такой же худой, как Кейт Мосс, и обладать изгибами, как у Ким Кардашьян. В итоге, мы все время в напряжении. Сегодня большие ягодицы в тренде, а завтра вышли из моды, вчера маленькая грудь вызывала эйфорию, сегодня это моветон, и что тебе со всем этим делать? Почему ты вообще должна слушать советы каких-то журналистов, которые тебя не знают, но рассказывают, что тебе делать с твоим телом? Почему мне должно быть не все равно, что какие-то гипотетические мужчины обо мне думают? Поэтому я хочу встать и сказать: «Мое тело – это не тренд». Ведь тело лишь для того, чтобы делать счастливой только тебя. Как бы ты усердно над ним не работала, всегда найдется тот, кто осудит твои формы. Поэтому важно лишь то, как ты сама себя оцениваешь».

«Мое тело — это не тренд»: Эванджелин Лилли присоединилась к флешмобу

Пост Джорджи Клак вдохновил Лилли на публикацию, которую артистка подписала так: «Что бы ни говорили современные тенденции — тощая и хрупкая, стройная и элегантная, жёсткая и дерзкая, пышная и чувственная, нежная и сексуальная, вечно молодая, — ни одна из них не диктует мне, какой быть. Мое спортивное, сильное тело всегда было моим другом, моим спутником, моим слугой, моей королевой и моим гидом... и я чту его. Я прекрасна. Ты прекрасна. Мое тело – это не тренд».

«Мое тело — это не тренд»: Эванджелин Лилли присоединилась к флешмобу
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«Мое тело — это не тренд»: Эванджелин Лилли присоединилась к флешмобу фотографии
«Мое тело — это не тренд»: Эванджелин Лилли присоединилась к флешмобу фотографии
«Мое тело — это не тренд»: Эванджелин Лилли присоединилась к флешмобу фотографии
«Мое тело — это не тренд»: Эванджелин Лилли присоединилась к флешмобу фотографии
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