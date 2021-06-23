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«Моё тело - моё дело»: Егор Бероев выступил с антипрививочной речью

23 июня
2021 год

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23 июня 2021
Во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы», которая прошла 21 июня в московском театре «Et Cetera», актёр Егор Бероев выступил с речью в защиту граждан, не привитых от коронавируса. По указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 июня 2021 года посещение городских ресторанов и кафе будет запрещено гражданам, не прошедшим вакцинацию. Вместе с вакцинированными доступ в заведения общепита смогут получить владельцы антител или свежего ПЦР-теста с отрицательным результатом. Таким нехитрым способом, как несложно догадаться, власти Москвы пытаются вынудить граждан привиться.
Разросшееся сообщество антипрививочников отреагировало на эти санкции, буквально приравняв себя к жертвам Холокоста. Ущемлённые в правах граждане украсили свои аватарки в соцсетях изображением жёлтой звезды - отличительного знака, который в период Холокоста обязаны были носить проживавшие на территории фашистской Германии евреи.

Аналогию c Холокостом развил в своей речи и Егор Бероев, вышедший на сцену, чтобы вручить премию за лучшую режиссуру Алексею Федорченко («Война Анны»). Актёр, к пиджаку которого была приколота жёлтая звезда, сравнил действия российских властей с фашизмом и призвал сограждан не допустить сегрегации общества по какому бы то ни было признаку.

«Моё тело - моё дело»: Егор Бероев выступил с антипрививочной речью

«Я хочу сказать сегодня о том, что меня волнует последние два дня. Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. Некоторые мои знакомые и даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной наших ссор и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Знаете: моё тело - моё дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить? Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора, даже если выбор вам не нравится и вы желаете ему исключительно добра.
Я прошу вас, уважаемые друзья, коллеги, присутствующие здесь, не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с Синдромом Дауна и без, на белых и чёрных, привитых и не привитых. Это однажды уже было, и наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью».

В стенах театра антипрививочная речь актёра была встречена аплодисментами. Однако представители Федерации еврейских общин раскритиковали Бероева за глупость:

«Люди, которые всерьез так думают, должны быть не очень умными. Сравнивать запрет прийти в ресторан с Варшавским гетто, например, это не указывает на высокую интеллектуальность. А безвкусица — наклеить золотую шестиконечную звезду, не понимая, что это вульгаризация катастрофы, геноцида, убийства детей. То есть человек не понимает, что это оскорбительно в первую очередь для него самого… Это не ошибка, которую каждый может совершить, а признак запущенного состояния морального и этического чувства человека», - констатировал глава департамента общественных связей ФЕО Борух Горин.
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«Моё тело - моё дело»: Егор Бероев выступил с антипрививочной речью фотографии
«Моё тело - моё дело»: Егор Бероев выступил с антипрививочной речью фотографии
«Моё тело - моё дело»: Егор Бероев выступил с антипрививочной речью фотографии
«Моё тело - моё дело»: Егор Бероев выступил с антипрививочной речью фотографии
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