Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов

20 июня в музее-усадьбе Архангельское состоялась 30-я церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот». В этом году церемонию посвятили памяти бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Памятуя о вкладе Лужкова в развитие московской театральной сцены, организаторы «Хрустальной Турандот» учредили специальную премию его имени, которая отныне ежегодно будет вручаться лучшему театральному менеджеру столицы. В этом году лауреатом в этой номинации стал директор Театра имени Евгения ВахтанговаКирилл Крок.
Раскритикованный Поргиной худрук «Ленкома» Марк Варшавер, решив вернуть на сцену подведомственного ему театра спектакль «Поминальная молитва», получил статуэтку за «бережное сохранение театрального наследия».
обсуждение >>