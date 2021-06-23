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Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов

23 июня
2021 год

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23 июня 2021
20 июня в музее-усадьбе Архангельское состоялась 30-я церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот». В этом году церемонию посвятили памяти бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Памятуя о вкладе Лужкова в развитие московской театральной сцены, организаторы «Хрустальной Турандот» учредили специальную премию его имени, которая отныне ежегодно будет вручаться лучшему театральному менеджеру столицы. В этом году лауреатом в этой номинации стал директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов
фото: Кирилл Крок

Мария Аронова и Владислав Гандрабура получили премию за лучший актёрский дуэт в постановке Владимира Иванова «Мёртвые души» (Театр им. Вахтангова).

Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов
фото: Мария Аронова и Владислав Гандрабура

В номинации «Лучшая мужская роль» выиграл Владислав Миллер - за роль Хлестакова в спектакле «Ревизор» (Театр Олега Табакова).

Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов
фото: Владислав Миллер

Приз за «Лучшую женскую роль» вручили Олесе Железняк - за роль Голды в спектакле Марка Захарова «Поминальная молитва» («Ленком»).

Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов
фото: Олеся Железняк

Раскритикованный Поргиной худрук «Ленкома» Марк Варшавер, решив вернуть на сцену подведомственного ему театра спектакль «Поминальная молитва», получил статуэтку за «бережное сохранение театрального наследия».

Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов
фото: Марк Варшавер

Лучшим режиссёром признан Сергей Женовач - за работу над спектаклем «Заговор чувств» (МХТ им. Чехова).

Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов
фото: Сергей Женовач

Спектакль Алвиса Херманиса «Горбачёв» (Театр Наций) признан лучшим спектаклем.

Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов
фото: Евгений Миронов

А лучшим спектаклем сезона стал «Моцарт «Дон Жуан»: генеральная репетиция» в постановке Дмитрия Крымова (Мастерская Петра Фоменко).

Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов
фото: Дмитрий Крымов

Среди гостей церемонии были замечены Евгений Миронов, Екатерина Гусева, Юрий Стоянов, Геннадий Хазанов и другие.

Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов
фото: Екатерина Гусева

Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов
фото: Геннадий Хазанов

Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов
фото: Валерий Гаркалин

Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов
фото: Юрий Стоянов
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Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов фотографии
Конец сезона: Екатерина Гусева, Мария Аронова и Юрий Стоянов фотографии
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