Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Дайджест от 21.06.2021
Кино-Театр.ру мобильное меню

Константин Богомолов осудил Егора Бероева за сравнение коронавирусных ограничений с холокостом

24 июня
2021 год

Лайфстайл >>
24 июня 2021
Константин Богомолов назвал дикой речь актера Егора Бероева, выступившего во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» против дискриминации непривитых россиян. Об этом сообщает НСН.

Константин Богомолов осудил Егора Бероева за сравнение коронавирусных ограничений с холокостом

Богомолов посчитал выступление актёра дикостью, неадекватностью и оскорблением по отношению к трагедии Второй мировой войны. Режиссёр осудил Бероева за то, что тот вышел на сцену с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой и сравнил коронавирусные ограничения с холокостом.

«Выступление Егора мне кажется дикостью и неадекватностью, помутнением. Я уже не говорю о том, что это нарушение всех пониманий не только хорошего вкуса, адекватности, это оскорбительно по отношению к трагедии Второй мировой войны и трагедии Холокоста. Нацеплять на себя жёлтую звезду, которая связана с действительно страшной драмой, и изображать из себя жертву – это и комично, и дико, и глупо, и пошло. Меня это не возмущает, у меня просто ощущение ужасной какой-то пошлости».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Моё тело - моё дело»: Егор Бероев выступил с антипрививочной речью
«Нацизм мёртв, а коммунизм реформирует сам себя»: Константин Богомолов о причинах неминуемой гибели европейской цивилизации
Константин Богомолов раскритиковал западные ценности и сравнил жителей Европы и США с нацистами
Поиск по меткам
здоровьеоткровение
персоны
Егор БероевКонстантин Богомолов

фотографии >>
Константин Богомолов осудил Егора Бероева за сравнение коронавирусных ограничений с холокостом фотографии
Константин Богомолов осудил Егора Бероева за сравнение коронавирусных ограничений с холокостом фотографии
Константин Богомолов осудил Егора Бероева за сравнение коронавирусных ограничений с холокостом фотографии
Константин Богомолов осудил Егора Бероева за сравнение коронавирусных ограничений с холокостом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Титан»

Скорбим

Виктор Балашов
23 июня ушёл из жизни диктор Виктор Балашов.
Леонид Михайлов
21 июня ушёл из жизни актёр, каскадёр Леонид Михайлов.
Слава Сэ
19 июня ушёл из жизни писатель, сценарист Слава Сэ.
Владимир Борчанинов
18 июня ушёл из жизни актёр Владимир Борчанинов.

День рождения >>

Марина Ладынина
Алексей Лосихин
Анна Назарьева
Валентин Новопольский
Эдуард Трухменёв
Сергей Филиппов
Андрей Хитрин
Лариса Шахворостова
Борис Юрченко
Нэнси Аллен
Лидия Высоцкая
Иэн Глен
Джо Пенни
Флоранс Томассен
Питер Уэллер
Эдриен Шелли
все родившиеся 24 июня >>

Афиша кино >>

Ледяной драйв
боевик, триллер
США, 2021
Таксист
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1976
Звук металла
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2019
Человек, который продал свою кожу
драма, социальная драма, экранизация
Тунис, Бельгия, Франция, Германия, Швеция, 2020
Бендер: Начало
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Жвалы
комедия, фэнтези
Франция, Бельгия, 2020
Кукла
фильм ужасов
Мексика, 2021
Мейер Лански
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Проклятый чиновник
комедия
Россия, 2021
Рок Дог 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2021
С значит счастье
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, 2019
Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен