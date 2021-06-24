Константин Богомолов осудил Егора Бероева за сравнение коронавирусных ограничений с холокостом

Богомолов посчитал выступление актёра дикостью, неадекватностью и оскорблением по отношению к трагедии Второй мировой войны. Режиссёр осудил Бероева за то, что тот вышел на сцену с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой и сравнил коронавирусные ограничения с холокостом.
«Выступление Егора мне кажется дикостью и неадекватностью, помутнением. Я уже не говорю о том, что это нарушение всех пониманий не только хорошего вкуса, адекватности, это оскорбительно по отношению к трагедии Второй мировой войны и трагедии Холокоста. Нацеплять на себя жёлтую звезду, которая связана с действительно страшной драмой, и изображать из себя жертву – это и комично, и дико, и глупо, и пошло. Меня это не возмущает, у меня просто ощущение ужасной какой-то пошлости».
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