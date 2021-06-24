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Дайджест от 21.06.2021
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Опубликована ещё одна книга Меган Маркл

24 июня
2021 год

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24 июня 2021
Меган Маркл, недавно выпустившая книгу «Скамейка», с юности мечтала заниматься литературным творчеством. На днях была опубликована её первая «проба пера». Супруга принца Гарри впервые написала книгу, когда ей было около 14 лет. Об этом стало известно благодаря библиотекарю 14-го созыва Конгресса Карле Хайден, которая опубликовала фото ранее неизвестной книги Меган в своем Твиттере. Библиотекарь рассказала, что книга воспевала красоту веснушек, в произведении они сравнивались со звёздами.

Опубликована ещё одна книга Меган Маркл

«Знаете ли вы, что Меган Маркл, герцогиня Сассекская, в 8-м классе написала книгу под названием «Лицо без веснушек… ночь без звёзд». В книге девочка воспевает красоту веснушек при помощи рисунков и стихов. Меган выпустила книгу в 1996».

Вниманию публики представлены обложка, титульная страница и задняя сторона переплета. На титульном листе вместо предисловия напечатано вступительное слово автора, из которого читатель узнает, о чём эта книга.

«Некоторые люди считают веснушки странными, а я с этим не согласна. Потому что если бы у меня не было веснушек, то я бы не была собой!»

Читателю представлена и детальная информация об авторе книги, указано и то, что юная Маркл благодарит родителей за поддержку.

«Меган Маркл в настоящее время посещает среднюю школу Непорочного сердца в Лос-Анджелесе, Калифорния, любит смотреть телевизор, проводить время со своими друзьями и участвовать в музыкальных комедиях. Меган написала эту книгу как школьный проект в восьмом классе и теперь хочет продолжать писать на протяжении всей старшей школы. Она хочет воспользоваться моментом и поблагодарить «мамочку» и «папочку», которые потратили свое время и силы, поддерживая её».
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