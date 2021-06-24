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Вдова Бориса Грачевского рассказала о последних днях жизни кинорежиссёра

24 июня
2021 год

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24 июня 2021
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская стала гостьей передачи «Судьба человека», в которой рассказала о последних днях жизни супруга.

Вдова Бориса Грачевского рассказала о последних днях жизни кинорежиссёра

По словам Екатерины, ей «до последнего казалось, что все обойдется». Она была уверена, что муж поправится, даже когда у Грачевского начался сепсис и знакомый врач озвучил ей статистику, согласно которой с таким диагнозом выживает пять-десять процентов.

«Наш последний разговор был 7 января. Он начал давать какие-то наставления на будущее. Сказал мне: «Я должен тебя предупредить на всякий случай». Я ответила ему: «Борь, прекрати! Никаких «на всякий случай» у нас не будет». В 10:30 он мне прислал голосовое сообщение: «Кузя, я тебя очень люблю и я за тебя очень переживаю». Потом он набрал меня по видео. Он лежал и через маску ничего не было слышно. Это было в 10:53, а в 11:05 его подключили к ИВЛ».

10 января режиссёр очнулся и попросил компот. Екатерина тогда еще не могла выходить из дома, потому что была на карантине, за помощью она обратилась к другу Грачевского. Режиссёр был доволен тем, что выполнили его просьбу. Тогда жена увидела его по видеосвязи в последний раз.

Узнав о смерти Бориса Грачевского, многие актёры и звёзды решили рассказать в соцсетях, за что любили Бориса Юрьевича. В студии программы «Судьба человека» показали последнее видео с режиссёром, на котором он в маске звонит по видео-связи своей жене. Хотя слов Бориса Юрьевича не слышно, видно широкую улыбку за кислородной маской. Грачевский был уверен, что уже идёт на поправку. Екатерина не смогла сдержать слёз, глядя на лицо покойного мужа, она разрыдалась в студии.

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Вдова Бориса Грачевского рассказала о последних днях жизни кинорежиссёра фотографии
Вдова Бориса Грачевского рассказала о последних днях жизни кинорежиссёра фотографии
Вдова Бориса Грачевского рассказала о последних днях жизни кинорежиссёра фотографии
Вдова Бориса Грачевского рассказала о последних днях жизни кинорежиссёра фотографии
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