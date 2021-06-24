Вдова Бориса Грачевского рассказала о последних днях жизни кинорежиссёра

По словам Екатерины, ей «до последнего казалось, что все обойдется». Она была уверена, что муж поправится, даже когда у Грачевского начался сепсис и знакомый врач озвучил ей статистику, согласно которой с таким диагнозом выживает пять-десять процентов.
«Наш последний разговор был 7 января. Он начал давать какие-то наставления на будущее. Сказал мне: «Я должен тебя предупредить на всякий случай». Я ответила ему: «Борь, прекрати! Никаких «на всякий случай» у нас не будет». В 10:30 он мне прислал голосовое сообщение: «Кузя, я тебя очень люблю и я за тебя очень переживаю». Потом он набрал меня по видео. Он лежал и через маску ничего не было слышно. Это было в 10:53, а в 11:05 его подключили к ИВЛ».
10 января режиссёр очнулся и попросил компот. Екатерина тогда еще не могла выходить из дома, потому что была на карантине, за помощью она обратилась к другу Грачевского. Режиссёр был доволен тем, что выполнили его просьбу. Тогда жена увидела его по видеосвязи в последний раз.
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