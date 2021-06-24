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Светлана Крючкова призналась, что отказывается от работы из-за онкологии

24 июня
2021 год

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24 июня 2021
Светлана Крючкова дала интервью изданию Teleprogramma.pro, в котором рассказала, как борьба с онкологией заставила её отказаться от участия в проектах.

Светлана Крючкова призналась, что отказывается от работы из-за онкологии

На днях актриса призналась, что сейчас старается отказываться от предложений участия в долгоиграющих проектах, так как здоровье не позволяет выходить на сцену столько, сколько ей бы хотелось. Светлана Николаевна участвует в нескольких репертуарных спектаклях в Петербурге, а также организует поэтические вечера, на которых сама читает стихи известных поэтов и рассказывает про их жизнь.

«Лет 20 назад я бы, задрав хвост, перенеслась бы на эту сцену — и мы бы сделали что-то совместное. Но боюсь подвести. Сегодня мне хорошо, а завтра — нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают».

Ранее актриса уже упоминала о реакции близких на опухоль. Крючкова всё ещё очень переживает за сыновей. Актриса стала мамой достаточно поздно, поэтому долгожданные дети купались в любви и заботе, а самой артистке сложно «отпустить» их и не оказывать им поддержку.

«Старшему Дмитрию сейчас 39 лет, а младшего Александра я родила в 40 — он мне почти как внук. Иногда на меня находит такое настроение: «Да провались оно всё…» Я же человек — такой же, как и вы… У каждого из вас такое было: «Повернулся лицом к стенке, закрыл глаза и сказал: Я устал». Но я не представляю, что будут делать мои дети, внуки, они воспитаны очень порядочными людьми. Им нужна моя поддержка, это мне очень помогает».

Светлана признаётся, что любую свободную минуту проводит в своей библиотеке, готовясь к очередному выступлению.

«Для меня это целый мир, целая жизнь. Я хочу донести до любимой публики как можно больше».
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Светлана Крючкова призналась, что отказывается от работы из-за онкологии фотографии
Светлана Крючкова призналась, что отказывается от работы из-за онкологии фотографии
Светлана Крючкова призналась, что отказывается от работы из-за онкологии фотографии
Светлана Крючкова призналась, что отказывается от работы из-за онкологии фотографии
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