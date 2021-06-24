Адвокаты Михаила Ефремова попросили смягчить приговор актёру

Михаил Ефремов
и его адвокаты в кассационной жалобе просят смягчить ему приговор из-за слабого здоровья, психического расстройства и алкогольной зависимости. Об этом сообщает ТАСС
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В жалобе говорится, что слабому состоянию здоровья актёра и его расстройству личности не было уделено должное внимание.
«Слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдром зависимости от алкоголя также остались без реальной оценки».
Адвокаты отмечают, что люди с психическими аномалиями не могут при назначении уголовного наказания полностью приравниваться к психически здоровым.
«И это важнейшее смягчающее обстоятельство должным образом не учтено при решении вопроса о наказании».
В жалобе адвокаты Ефремова также настаивают, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства: актёр участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью и выплатил близким погибшего в ДТП Сергея Захарова 4 миллиона 615 тысяч рублей, а также неоднократно извинялся перед ними.
Другой аргумент защиты актёра касается отсутствия исследования во время экспертизы вопроса о положении ремня безопасности погибшего Сергея Захарова. Ефремов в своем дополнении к жалобе уверяет, что неоднократно видел фотографии руля и рулевой колонки машины Захарова и, как опытный водитель, делает вывод, что погибший не был пристегнут. При таких обстоятельствах его вина «была иной».
Адвокаты Ефремова просят в кассационной жалобе перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение. Об этом актер пишет в дополнении к жалобе.
«Адвокаты ставят вопрос об изменении мне режима содержания с колонии общего режима на колонию-поселение. Я готов и понимаю, что должен отбывать наказание в местах лишения свободы. И какой вид колонии мне определит судебная коллегия, такой вид я безоговорочно приму, поэтому здесь я полагаюсь на компетентные решения судебной коллегии. Срок в 7,5 года с моим здоровьем я могу не выдержать. Прошу проявить ко мне милосердие и снизить мне наказание».
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский резко прокомментировал жалобу Ефремова.
«Мы получили кассационную жалобу от Михаила Ефремова и его адвокатов. Могу сказать, что это, конечно, полное фарисейство. Господин Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот был не пристегнут. По новой версии Михаила Ефремова, он это определил, когда подошел к автомобилю Захарова после ДТП».
В эфире «Пятого канала
» Добровинский заметил, что ранее на допросе и на протяжении всего процесса Ефремов уверял, что совершенно не помнит событий трагического вечера, вплоть до того, был ли он вообще за рулем или нет. Заявление артиста он назвал «удивительным прозрением».
«Сегодня я обсужу эти жалобы с семьей Захаровых и узнаю их мнение, на основе которого и будет подготовлен наш ответ».
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