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Дайджест от 21.06.2021
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Адвокаты Михаила Ефремова попросили смягчить приговор актёру

24 июня
2021 год

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24 июня 2021
Михаил Ефремов и его адвокаты в кассационной жалобе просят смягчить ему приговор из-за слабого здоровья, психического расстройства и алкогольной зависимости. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокаты Михаила Ефремова попросили смягчить приговор актёру

В жалобе говорится, что слабому состоянию здоровья актёра и его расстройству личности не было уделено должное внимание.

«Слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдром зависимости от алкоголя также остались без реальной оценки».

Адвокаты отмечают, что люди с психическими аномалиями не могут при назначении уголовного наказания полностью приравниваться к психически здоровым.

«И это важнейшее смягчающее обстоятельство должным образом не учтено при решении вопроса о наказании».

В жалобе адвокаты Ефремова также настаивают, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства: актёр участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью и выплатил близким погибшего в ДТП Сергея Захарова 4 миллиона 615 тысяч рублей, а также неоднократно извинялся перед ними.

Другой аргумент защиты актёра касается отсутствия исследования во время экспертизы вопроса о положении ремня безопасности погибшего Сергея Захарова. Ефремов в своем дополнении к жалобе уверяет, что неоднократно видел фотографии руля и рулевой колонки машины Захарова и, как опытный водитель, делает вывод, что погибший не был пристегнут. При таких обстоятельствах его вина «была иной».

Адвокаты Ефремова просят в кассационной жалобе перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение. Об этом актер пишет в дополнении к жалобе.

«Адвокаты ставят вопрос об изменении мне режима содержания с колонии общего режима на колонию-поселение. Я готов и понимаю, что должен отбывать наказание в местах лишения свободы. И какой вид колонии мне определит судебная коллегия, такой вид я безоговорочно приму, поэтому здесь я полагаюсь на компетентные решения судебной коллегии. Срок в 7,5 года с моим здоровьем я могу не выдержать. Прошу проявить ко мне милосердие и снизить мне наказание».

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский резко прокомментировал жалобу Ефремова.

«Мы получили кассационную жалобу от Михаила Ефремова и его адвокатов. Могу сказать, что это, конечно, полное фарисейство. Господин Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот был не пристегнут. По новой версии Михаила Ефремова, он это определил, когда подошел к автомобилю Захарова после ДТП».

В эфире «Пятого канала» Добровинский заметил, что ранее на допросе и на протяжении всего процесса Ефремов уверял, что совершенно не помнит событий трагического вечера, вплоть до того, был ли он вообще за рулем или нет. Заявление артиста он назвал «удивительным прозрением».

«Сегодня я обсужу эти жалобы с семьей Захаровых и узнаю их мнение, на основе которого и будет подготовлен наш ответ».
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Адвокаты Михаила Ефремова попросили смягчить приговор актёру фотографии
Адвокаты Михаила Ефремова попросили смягчить приговор актёру фотографии
Адвокаты Михаила Ефремова попросили смягчить приговор актёру фотографии
Адвокаты Михаила Ефремова попросили смягчить приговор актёру фотографии
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