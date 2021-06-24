Адвокаты Михаила Ефремова попросили смягчить приговор актёру

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Актриса ограничивает своё пребывание на сцене

Светлана Крючкова призналась, что отказывается от работы из-за онкологии

Екатерина Белоцерковская разрыдалась прямо в студии

Вдова Бориса Грачевского рассказала о последних днях жизни кинорежиссёра

24 июня

Опубликована ещё одна книга Меган Маркл

Герцогиня написала её ещё в подростковом возрасте