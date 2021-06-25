Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева

«Люди, которые не потеряли человеческое достоинство, должны присоединиться к Егору, поддержать его и сплотиться, как граждане государства, которые уважают себя, хотят видеть своё государство, идущим в ногу с тем, что говорит президент и начальник Роспотребнадзора.
Сама тенденция кажется совершенно чудовищной. Понятно, что это начало некоего движения, которое ведёт, конечно же, к разделению людей на белых и чёрных».
А вот переболевший ковидом год назад 79-летний Лев Лещенко придерживается противоположного мнения.
фото: Лев Лещенко
«То, что Бероев высказал, — это его личное мнение. Понимаете, агитировать не прививаться — это гораздо хуже, чем агитировать за прививку. Я не думаю, что здесь какой-то геноцид присутствует. Я считаю, для того чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, надо прививаться. Потому что иначе коллективный иммунитет у нас не появится. Люди болеют, но через какое-то время они могут заболеть опять. Я знаю такие случаи. Медсестра, которая со мной работала в Коммунарке, она два раза уже переболела. Причём второй раз тяжело. Болезнь никуда не исчезла, она присутствует. И её можно ликвидировать только создав коллективный иммунитет».
71-летний Михаил Боярский, с присущими ему резкостью и деспотичностью, высказал мнение о том, что вакцинировать граждан нужно в обязательно порядке. Сам актёр привился ещё в начале 2021 года вместе со всеми членами своей семьи.
фото: Михаил Боярский
«Это зараза, от которой люди могут умереть. Нужно ценить свою жизнь — она даётся только один раз. И нужно делать всё возможное, чтобы уберечь не только себя, но и окружающих. Не нужно думать только о себе — не хочу и не буду. Это глупость. Вакцинация — это единственная возможность защитить и себя, и своих близких. Вакцинация необходима. Коллективный иммунитет — это единственный выход из положения. Мне кажется очень странным, что в нашей стране так либерально относятся к этому. «Мы не настаиваем на этом, кто хочет, тот пускай делает». В приказном порядке это нужно делать. Приказ номер один: всем вакцинироваться. И точка».
фото: Иван Ургант
Иван Ургант не смог упустить шанс высмеять поступок Бероева в эфире очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант»: «Бероев сказал «моё тело — моё дело, не надо меня заставлять прививаться» и сравнил коронавирусные ограничения с дискриминацией евреев. Что не совсем верно, потому что коронавирус передаётся не только по матери. Сейчас есть идея давать городам, в которых меньше всего привитых, звания городов-бероев. Могут появиться герои-берои, которые во время вакцинации закрывают плечом плечо товарища».
«Если он провёл такую параллель, то сейчас нашей стране угрожает гибель от вируса. Поэтому положение такое, как во время войны и те, кто уклоняется от прививки, изменяют своей стране. Они заражают других людей, создают угрожающее чрезвычайное положение. И каждый уклонившийся от прививки вносит свою лепту в борьбу против собственного народа. А что касается противопоказаний, конечно, не стоит делать прививку, если в отношении вас такое решение приняли врачи», - заявил актёр в комментарии изданию «КП-Петербург».
«Глупость какая. Чего не сделаешь ради пиара. Но это его мнение. Пусть остается при своем. Но если он вспомнит, что в свое время были холерные и чумные бунты, то поймет, что и тогда уже понимали, что лучше какие-то меры принимать против этого. Но народ считал, что нужно убивать врачей. Хорошо ли это было? Есть вещи, которые нужно делать. Это не очень хорошо звучит (меры против коронавируса – прим.ред.), но все хотят жить. А сравнение это недопустимо».
обсуждение >>