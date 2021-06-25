Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева

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Танец страсти: Наталья Рудова, Настасья Самбурская и Яна Кошкина

24 июня

Адвокаты Михаила Ефремова попросили смягчить приговор актёру

Представили артиста считают, что суд не принял во внимание слабое состояние здоровья осуждённого