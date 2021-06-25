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Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева

25 июня
2021 год

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25 июня 2021
Во время церемонии вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» Егор Бероев выступил с антипрививочной речью, сравнив действия столичных властей с фашизмом. Пиджак актёра украшала жёлтая звезда - взятый на вооружение сообществом антипрививочников отличительный знак. Символ апеллирует к Холокосту: нашивки в виде шестиконечной жёлтой звезды обязаны были носить проживающие на территории фашистской Германии евреи.

Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева
фото: Егор Бероев

В стенах московского театра «Et Cetera», где проходила церемония, Бероев сорвал бурные аплодисменты. Однако за его пределами актёра встретила волна искреннего недоумения. Режиссёр Константин Богомолов заметил, что запрет на посещение кафе неуместно сравнивать с геноцидом.

Солидарность (немного парадоксальную) с Бероевым высказала актриса Ольга Будина, которая призналась изданию «RT», что не планирует прививаться.

Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева
фото: Ольга Будина

«Люди, которые не потеряли человеческое достоинство, должны присоединиться к Егору, поддержать его и сплотиться, как граждане государства, которые уважают себя, хотят видеть своё государство, идущим в ногу с тем, что говорит президент и начальник Роспотребнадзора.
Сама тенденция кажется совершенно чудовищной. Понятно, что это начало некоего движения, которое ведёт, конечно же, к разделению людей на белых и чёрных».

А вот переболевший ковидом год назад 79-летний Лев Лещенко придерживается противоположного мнения.

Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева
фото: Лев Лещенко

«То, что Бероев высказал, — это его личное мнение. Понимаете, агитировать не прививаться — это гораздо хуже, чем агитировать за прививку. Я не думаю, что здесь какой-то геноцид присутствует. Я считаю, для того чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, надо прививаться. Потому что иначе коллективный иммунитет у нас не появится. Люди болеют, но через какое-то время они могут заболеть опять. Я знаю такие случаи. Медсестра, которая со мной работала в Коммунарке, она два раза уже переболела. Причём второй раз тяжело. Болезнь никуда не исчезла, она присутствует. И её можно ликвидировать только создав коллективный иммунитет».

71-летний Михаил Боярский, с присущими ему резкостью и деспотичностью, высказал мнение о том, что вакцинировать граждан нужно в обязательно порядке. Сам актёр привился ещё в начале 2021 года вместе со всеми членами своей семьи.

Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева
фото: Михаил Боярский

«Это зараза, от которой люди могут умереть. Нужно ценить свою жизнь — она даётся только один раз. И нужно делать всё возможное, чтобы уберечь не только себя, но и окружающих. Не нужно думать только о себе — не хочу и не буду. Это глупость. Вакцинация — это единственная возможность защитить и себя, и своих близких. Вакцинация необходима. Коллективный иммунитет — это единственный выход из положения. Мне кажется очень странным, что в нашей стране так либерально относятся к этому. «Мы не настаиваем на этом, кто хочет, тот пускай делает». В приказном порядке это нужно делать. Приказ номер один: всем вакцинироваться. И точка».

Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева
фото: Иван Ургант

Иван Ургант не смог упустить шанс высмеять поступок Бероева в эфире очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант»: «Бероев сказал «моё тело — моё дело, не надо меня заставлять прививаться» и сравнил коронавирусные ограничения с дискриминацией евреев. Что не совсем верно, потому что коронавирус передаётся не только по матери. Сейчас есть идея давать городам, в которых меньше всего привитых, звания городов-бероев. Могут появиться герои-берои, которые во время вакцинации закрывают плечом плечо товарища».

Перенесший в январе 2021 года ковид 86-летний Олег Басилашвили, воспользовавшись логикой Бероева, предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны. И сравнил «уклоняющихся от вакцинации» граждан с изменниками Родины.

Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева
фото: Олег Басилашвили

«Если он провёл такую параллель, то сейчас нашей стране угрожает гибель от вируса. Поэтому положение такое, как во время войны и те, кто уклоняется от прививки, изменяют своей стране. Они заражают других людей, создают угрожающее чрезвычайное положение. И каждый уклонившийся от прививки вносит свою лепту в борьбу против собственного народа. А что касается противопоказаний, конечно, не стоит делать прививку, если в отношении вас такое решение приняли врачи», - заявил актёр в комментарии изданию «КП-Петербург».

Режиссёр Владимир Бортко предположил, что Бероев запамятовал о мракобесных холерных бунтах 1830-1831 годов.

Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева
фото: Владимир Бортко

«Глупость какая. Чего не сделаешь ради пиара. Но это его мнение. Пусть остается при своем. Но если он вспомнит, что в свое время были холерные и чумные бунты, то поймет, что и тогда уже понимали, что лучше какие-то меры принимать против этого. Но народ считал, что нужно убивать врачей. Хорошо ли это было? Есть вещи, которые нужно делать. Это не очень хорошо звучит (меры против коронавируса – прим.ред.), но все хотят жить. А сравнение это недопустимо».
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«Моё тело - моё дело»: Егор Бероев выступил с антипрививочной речью
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Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева фотографии
Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева фотографии
Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева фотографии
Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева фотографии
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