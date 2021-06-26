Деньги не пахнут: Никита Михалков прокомментировал театральный дебют Ольги Бузовой

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Танец страсти: Наталья Рудова, Настасья Самбурская и Яна Кошкина

25 июня

Михаил Боярский, Иван Ургант и Ольга Будина прокомментировали антипрививочную речь Егора Бероева

А Иван Ургант, как всегда, пошутил