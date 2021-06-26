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Деньги не пахнут: Никита Михалков прокомментировал театральный дебют Ольги Бузовой

26 июня
2021 год

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26 июня 2021
В свежем выпуске своей авторской передачи «БесогонТВ» Никита Сергеевич Михалков, оглядывая печальным взором политические и культурные события двух прошедших недель, пришёл к выводу, что деньги не пахнут. В озаглавленной соответствующим образом передаче Михалков особое внимание уделил театральному дебюту Ольги Бузовой на сцене МХАТа им. Горького.

Деньги не пахнут: Никита Михалков прокомментировал театральный дебют Ольги Бузовой

«Очень много возмущений в обществе вызвало то, что блогерша и одна из участниц достаточно скандальной передачи «Дом-2» Ольга Бузова вышла на сцену МХАТ им. Горького. Мне не хочется присоединяться к общему хору возмущений. Мне хочется разобраться. По-человечески.

Деньги не пахнут: Никита Михалков прокомментировал театральный дебют Ольги Бузовой
фото: Ольга Бузова на сцене МХАТ им. Горького

Это пьеса про молодого Сталина и в этой пьесе Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь. Вот что говорит по этому поводу Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. Горького: «Конечно, мы хайпанули. Безусловно, это вне всякого сомнения. Я думаю, что здесь сработал комплекс факторов: новый МХАТ, новая репертуарная политика, Сталин как тема и, конечно, Ольга Бузова. Если бы Ольга Бузова просто играла бы где-то в спектакле (на нашей сцене много чего время от времени случается) не было бы такого хайпа. Если бы МХАТ сделал просто спектакль про Сталина - то тоже не было бы много хайпа. Вот этот треугольник сложный - он сработал».

Деньги не пахнут: Никита Михалков прокомментировал театральный дебют Ольги Бузовой
фото: Эдуард Бояков и Ольга Бузова

Вы можете представить себе Константина Сергеевича Станиславского или Владимира Ивановича Немировича-Данченко, или Евгения Вахтангова, которые берут в свой спектакль непрофессионального актёра ради хайпа?
А вот как комментирует это событие режиссёр этого спектакля Рената Сотириади: «Иосиф Джугашвили - неоднозначная личность в истории нашей Родины. И Ольга Бузова тоже неоднозначный персонаж. Видели, сколько у Бузовой подписчиков?»

Деньги не пахнут: Никита Михалков прокомментировал театральный дебют Ольги Бузовой
фото: Рената Сотириади

Только вдумайтесь, вообще, в это сравнение. Сталин и Бузова - ну, нормально? А основной довод - что у Бузовой 23 миллиона подписчиков! Которые, в основном, как я понимаю, в театр вообще не ходят. Ну, как минимум, во МХАТ. Я, например, очень ценю и люблю Захара Прилепина, но я не могу согласиться с ним, [когда он говорит о том, что собирается перевоспитать Бузову]. Что ж её перевоспитывать за счёт зрителей, которые сидят в зале и знают, что такое настоящий МХАТ? И почему такое невероятное пренебрежение к тяжелейшему актёрскому делу? Система Станиславского, Михаила Чехова, Питера Брука, Шарля Дюллена, Евгения Вахтангова - это всё школы. Этому учатся. Это труд. А тут как? А если взять на перевоспитание в качестве хирурга-офтальмолога человека, который никогда этим не занимался, только потому, что у него 23 миллиона подписчиков? Пойдёт кто-нибудь к нему лечить катаракту?»

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театры
МХАТ им.Горького

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Деньги не пахнут: Никита Михалков прокомментировал театральный дебют Ольги Бузовой фотографии
Деньги не пахнут: Никита Михалков прокомментировал театральный дебют Ольги Бузовой фотографии
Деньги не пахнут: Никита Михалков прокомментировал театральный дебют Ольги Бузовой фотографии
Деньги не пахнут: Никита Михалков прокомментировал театральный дебют Ольги Бузовой фотографии
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