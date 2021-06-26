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Мария Ивакова рассказала о причинах своего разочарования в православии

26 июня
2021 год

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26 июня 2021
Телеведущая, блогерка, возлюбленная Никиты Ефремова, а с недавних пор ещё и актриса Мария Ивакова стала героиней очередного выпуска ютюб-шоу «Георгий За Кадром». В беседе с фотографом Георгием Кардавой Мария рассказала о своих многолетних духовных исканиях и о разочаровании в православии.

Мария Ивакова рассказала о причинах своего разочарования в православии

«Я занимаюсь разными практиками. У меня есть учительница по медитации. Я долго искала и нашла ветвь, по которой можно пройти. Большому количеству людей это вообще непонятно.
Я просто человек, который интересуется духовной жизнью. Так получилось, что я с детства верю в бога. Меня никто этому не учил. У меня был в жизни православный период - я несколько лет была очень православным человеком, ходила в церковь, читала писания, ходила на разбор Библии, изучала разные христианские ответвления. В общем, постоянно была в каких-то поисках, много молилась, держала все посты. Потом в какой-то момент я стала путешествовать, моё мировоззрение пошатнулось, я стала анализировать, у меня появилось очень много вопросов. И когда я задавала эти вопросы батюшкам, они не могли мне на них ответить так, чтобы я их поняла.
У меня было много разных исканий - и религиозных, и философских. И даже в какой-то момент я была атеисткой. В 19 лет - это был такой поворотный момент - я осознала, что смерть реальна. Я была в очень глубокой медитации. Так получилось: я писала шпоры по высшей математике. И долго писала - часа четыре. То есть это была такая монотонная работа, параллельно которой я о чём-то думала. И музыка у меня была ещё в наушниках. И в какой-то момент я стала думать о смерти: когда—то случится смерть, и это конец. «А почему я тогда так живу? Почему я так выбираю жить? Ведь это всё конечно…» В общем, все эти мысли пошли, и в какой-то момент мне стало так страшно, я поняла, что действительно будет конец. Потом я подумала: «А насколько сознание конечно? Что будет дальше жить, а что умрёт?» Отвечая себе на эти вопросы, я много что попробовала и посмотрела. И вот сейчас остановилась на практике, которая похожа, наверное, на буддизм, потому что предполагает очень много медитаций. Но в целом, то, к чему я всё время стремлюсь - к тому, чтобы присутствовать. Мы не всегда присутствуем при своих мыслях, эмоциях, в теле. Но я стараюсь присутствовать».

Мария Ивакова рассказала о причинах своего разочарования в православии

Интерес к духовным практикам дополняется увлечением психологией и психоанализом, с помощью которого Мария учится принимать себя и окружающую действительность.

«У меня есть такое представление о себе: чего я захочу, того и добьюсь, я очень сильная, умная и понимаю, как что работает. А потом приходит второй голос и говорит: «А где результат? Ты много о себе думаешь, но результаты говорят о другом».
В этом бывает сложно. Какие-то ожидания от себя. Несоответствие этим ожиданиям. Попытка понять: где я совершаю насилие над собой, а где мой выбор? Качели, на которых я раскачиваюсь из стороны «я классная» в сторону «я никто». Раз в месяц я стабильно чувствую себя ничтожной. Я просто это уже приняла и думаю каждый раз: «Ну, сейчас просто такой день. Это пройдёт». В таких случаях я сижу и наблюдаю за собой.
Мы живём в обществе, где существует культ успеха. Я смотрю Инстаграм чей-то или слушаю истории своих друзей, и мне кажется, что они уже «там», а я ещё не «там». Постоянное сравнение. Это не зависть. Это страдание. «Им вот это дано, а мне вот это не дано».
Нельзя заставить себя не чувствовать, так не бывает. Оно вернётся, это чувство. Поэтому я его просто проживаю. Я научилась это делать, это моё большое открытие. Потому что иногда я не могу понять, что я чувствую и мне приходится прям сидеть и наблюдать за собой: что я чувствую? И когда это чувство поднимается, я его проживаю, даю ему распространиться. И как ни странно, когда ты позволяешь ему распространиться, оно уже так сильно тебя не беспокоит. Прожила, распространила, расслабилась - всё хорошо».

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Мария Ивакова рассказала о причинах своего разочарования в православии фотографии
Мария Ивакова рассказала о причинах своего разочарования в православии фотографии
Мария Ивакова рассказала о причинах своего разочарования в православии фотографии
Мария Ивакова рассказала о причинах своего разочарования в православии фотографии
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