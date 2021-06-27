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«Поначалу мне было с ним очень сложно»: Мария Ивакова об отношениях с Никитой Ефремовым

27 июня
2021 год

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27 июня 2021
35-летняя Мария Ивакова стала героиней очередного выпуска ютюб-шоу «Георгий За Кадром», в котором рассказала об отношениях с Никитой Ефремовым. О романе Марии и Никиты стало известно в 2019 году, когда Ивакова опубликовала в своём Инстаграме фотографии со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова. Через несколько месяцев Никита и Мария были признаны «Парой года» по версии журнала «Glamour» и дали первое совместное интервью, в котором рассказали о своей встрече. Впоследствии Никите не раз пришлось отвечать на порой беспардонные вопросы о своих намерениях в отношении Марии. Актёр, в прошлом которого уже есть опыт брака и развода, признался, что не спешит снова связывать себя брачными узами и превращаться в семьянина. Их с Марией объединяет трезвость, духовные поиски, интерес к психологии и стремление к осознанной жизни. В интервью фотографу Георгию Кардаве Мария призналась, что поначалу ей было очень тяжело понять Никиту.

«Поначалу мне было с ним очень сложно»: Мария Ивакова об отношениях с Никитой Ефремовым

«Мы всегда встречаем людей (я имею в виду партнёров наших) по травмам. Всегда нам наши партнёры попадают на самое больное. Для чего всё это нужно? Причиняя друг другу постоянную боль, мы в итоге (при хорошем раскладе) получаем возможность исцелиться. Мы всё это видим, мы начинаем себя вести по-другому, мы меняемся и исцеляемся. Мне кажется, что вообще партнёры нам нужны для исцеления травм. Никита…Я очень сильно влюбилась. Когда мы только с ним познакомились, я просто [потеряла голову]. Поначалу мне было очень с ним сложно, я вообще не понимала его ход мыслей. Но я понимала, насколько сильная связь между нами, и думала, что найду с ним общий язык. Мне кажется, он думал так же. Как говорит моя мама: «Никита, конечно, твоё зеркало». Мы с ним очень похожи. В этом сложность и в этом же лёгкость.
Благодаря тому, что мы с Никитой считаем себя осознанными людьми, пытаемся как-то работать над собой, мы находим общий язык друг с другом и пытаемся, чтобы наши эгоистичные части не сильно травмировали друг друга.
У нас так много этих травм…У меня, мне кажется, есть травма отверженности, травма одиночества, какие-то ещё просто мои комплексы, которые я не хочу признавать и видеть. А Никита просто [видит их насквозь] и указывает мне на это.
Мне с Никитой очень интересно, никогда не бывает скучно. Мне кажется, я с ним [становлюсь] лучше. Он тот человек, который скажет правду. Я, наверное, ни с кем не могу поговорить так, как с ним. Он способен меня услышать, понять и дать обратную связь. Это редкость. И мне с ним очень весело».

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«Поначалу мне было с ним очень сложно»: Мария Ивакова об отношениях с Никитой Ефремовым фотографии
«Поначалу мне было с ним очень сложно»: Мария Ивакова об отношениях с Никитой Ефремовым фотографии
«Поначалу мне было с ним очень сложно»: Мария Ивакова об отношениях с Никитой Ефремовым фотографии
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