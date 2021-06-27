52-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не хочет пользоваться приложениями для знакомств

В сентябре на видеосервисе «Apple TV+» состоится премьера долгожданного второго сезона сериала «Утреннее шоу»
с Дженнифер Энистон
и Риз Уизерспун
в главных ролях. В преддверии премьеры Дженнифер Энистон дала интервью изданию «People»
, в котором в очередной раз заверила всех, кто до сих пор сомневается, в том, что она полностью довольна отсутствием детей и мужа.
Актриса, пережившая два развода, вовсе не разочаровалась в любви и готова к новым отношениям. Но не готова прибегать к помощи приложений для знакомств. «Совершенно точно нет. Я собираюсь придерживаться нормальных способов знакомств. Встретить кого-то, кто позовёт на свидание. Вот что я предпочитаю»
.
О том, чтобы снова выйти замуж, актриса уже не думает: «О господи, не знаю. Это не стоит в списке моих приоритетов. Я заинтересована в том, чтобы найти фантастического партнёра и просто наслаждаться жизнью и веселиться в обществе друг друга. Это всё, на что нам следует надеяться. Не обязательно высекать это на камне или документировать каким-то иным способом»
.
Энистон - одна из немногих актрис, давших отпор террору таблоидов, которые на протяжении нескольких лет с назойливой периодичностью распускали слухи о её предполагаемой беременности
. Актриса написала колонку в «Huffington Post», в которой выразила возмущение этим постоянным вторжением в её личное пространство и попытками поставить ей диагноз по фотографии. Отсутствие у Энистон детей волнует прессу и общественность до сих пор, хотя актрисе исполнилось уже 52 года и она честно призналась в нескольких интервью
, что её не привлекает перспектива стать матерью.
«Сложно бороться с тем, что члены семьи и друзья присылают какие-то сплетни с вопросами: «Это что? У тебя будет ребёнок? Ты выходишь замуж?» И ты думаешь: «Господи, ну когда, ну сколько лет должно пройти, прежде чем вы начнёте уже игнорировать эту чепуху?»
Переживать сложные моменты в жизни актрисе помогает медитация, практика йоги и наблюдение за закатом. «Я сейчас в очень умиротворенном состоянии. У меня есть работа, которую я люблю, люди, которые значат для меня всё, и прекрасные собаки. Мне очень повезло»
.
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