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52-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не хочет пользоваться приложениями для знакомств

27 июня
2021 год

Лайфстайл >>
27 июня 2021
В сентябре на видеосервисе «Apple TV+» состоится премьера долгожданного второго сезона сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. В преддверии премьеры Дженнифер Энистон дала интервью изданию «People», в котором в очередной раз заверила всех, кто до сих пор сомневается, в том, что она полностью довольна отсутствием детей и мужа.

52-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не хочет пользоваться приложениями для знакомств

Актриса, пережившая два развода, вовсе не разочаровалась в любви и готова к новым отношениям. Но не готова прибегать к помощи приложений для знакомств. «Совершенно точно нет. Я собираюсь придерживаться нормальных способов знакомств. Встретить кого-то, кто позовёт на свидание. Вот что я предпочитаю».

О том, чтобы снова выйти замуж, актриса уже не думает: «О господи, не знаю. Это не стоит в списке моих приоритетов. Я заинтересована в том, чтобы найти фантастического партнёра и просто наслаждаться жизнью и веселиться в обществе друг друга. Это всё, на что нам следует надеяться. Не обязательно высекать это на камне или документировать каким-то иным способом».

Энистон - одна из немногих актрис, давших отпор террору таблоидов, которые на протяжении нескольких лет с назойливой периодичностью распускали слухи о её предполагаемой беременности. Актриса написала колонку в «Huffington Post», в которой выразила возмущение этим постоянным вторжением в её личное пространство и попытками поставить ей диагноз по фотографии. Отсутствие у Энистон детей волнует прессу и общественность до сих пор, хотя актрисе исполнилось уже 52 года и она честно призналась в нескольких интервью, что её не привлекает перспектива стать матерью.

52-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не хочет пользоваться приложениями для знакомств

«Сложно бороться с тем, что члены семьи и друзья присылают какие-то сплетни с вопросами: «Это что? У тебя будет ребёнок? Ты выходишь замуж?» И ты думаешь: «Господи, ну когда, ну сколько лет должно пройти, прежде чем вы начнёте уже игнорировать эту чепуху?»

Переживать сложные моменты в жизни актрисе помогает медитация, практика йоги и наблюдение за закатом. «Я сейчас в очень умиротворенном состоянии. У меня есть работа, которую я люблю, люди, которые значат для меня всё, и прекрасные собаки. Мне очень повезло».
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52-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не хочет пользоваться приложениями для знакомств фотографии
52-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не хочет пользоваться приложениями для знакомств фотографии
52-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не хочет пользоваться приложениями для знакомств фотографии
52-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не хочет пользоваться приложениями для знакомств фотографии
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