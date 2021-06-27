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Тилль Линдеманн опубликовал короткометражку «Я ненавижу детей»

27 июня
2021 год

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27 июня 2021
1 июня по случаю Международного дня защиты детей фронтмен немецкой группы «Rammstein» Тилль Линдеманн выпустил клип на песню «Ich hasse Kinder» («Я ненавижу детей»). Клип снят в эстетике позднесоветского периода с мелькающими в кадре пионерами, Красной площадью, пыжиковой шапкой, бюстом Ленина и кумачовыми знамёнами с жёлтой бахромой.

Тилль Линдеманн опубликовал короткометражку «Я ненавижу детей»

Режиссёром видео выступил клипмейкер Сергей Грей, сотрудничающий с популярными российскими исполнителями. Видимо, поэтому роль сурового дознавателя, к которому попадает на допрос лирический герой Линдеманна, сыграл Александр Ревва. Выступающий под псевдонимом Артур Пирожков Ревва давно и плодотворно сотрудничает с Греем. А роль безропотной и любящей супруги героя Линдеманна досталась Аглае Тарасовой.

Тилль Линдеманн опубликовал короткометражку «Я ненавижу детей»

На днях выяснилось, что клип является лишь склейкой нашинкованных кусков 20-минутного короткометражного фильма, повествующего о долгосрочных последствиях школьной травли. Герой Линдеманна попадает на допрос в качестве подозреваемого по делу о серии жестоких убийств. Все убитые - бывшие одноклассники героя, издевавшиеся над ним в школе. Несмотря на избыток улик, суд признаёт подозреваемого невиновным. И это главный клиффхэнгер фильма.

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Тилль Линдеманн опубликовал короткометражку «Я ненавижу детей» фотографии
Тилль Линдеманн опубликовал короткометражку «Я ненавижу детей» фотографии
Тилль Линдеманн опубликовал короткометражку «Я ненавижу детей» фотографии
Тилль Линдеманн опубликовал короткометражку «Я ненавижу детей» фотографии
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