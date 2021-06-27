Тилль Линдеманн опубликовал короткометражку «Я ненавижу детей»

1 июня по случаю Международного дня защиты детей фронтмен немецкой группы «Rammstein» Тилль Линдеманнвыпустил клип на песню «Ich hasse Kinder» («Я ненавижу детей»). Клип снят в эстетике позднесоветского периода с мелькающими в кадре пионерами, Красной площадью, пыжиковой шапкой, бюстом Ленина и кумачовыми знамёнами с жёлтой бахромой.
Режиссёром видео выступил клипмейкер Сергей Грей, сотрудничающий с популярными российскими исполнителями. Видимо, поэтому роль сурового дознавателя, к которому попадает на допрос лирический герой Линдеманна, сыграл Александр Ревва. Выступающий под псевдонимом Артур Пирожков Ревва давно и плодотворно сотрудничает с Греем. А роль безропотной и любящей супруги героя Линдеманна досталась Аглае Тарасовой.
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