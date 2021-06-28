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Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс

28 июня
2021 год

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28 июня 2021
С 23 по 27 июня в московском концертном зале Crocus City Hall, несмотря на устрашающую эпидемиологическую ситуацию и ограничения властей, прошёл ежегодный музыкальный фестиваль «Жара». Фестиваль чуть было не отменили на следующий же день после открытия, однако предприимчивые организаторы быстро сориентировались и провели фестиваль в формате теле-съёмки. Зрителям предлагалось насладиться зрелищем удалённо, а приобретённые билеты обменять на посещение фестиваля «Жара» в июле 2022 года в Баку, либо на посещение любого концерта в Crocus City Hall в 2021–2022 годах.

Единственное, до чего не дотянулась коварная лапа ковида - священная красная дорожка фестиваля, на которой за 4 дня успели попозировать Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Альбина Джанабаева и многие другие.

Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс
фото: Ксения Собчак

Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс
фото: Филипп Киркоров

Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс
фото: Григорий Лепс

Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс
фото: Валерия

Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс
фото: Вера Брежнева

Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс
фото: Николай Басков

Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс
фото: Кристина Орбакайте

Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс
фото: Марина Федункив в приятной компании

Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс
фото: Любовь Успенская

Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс
фото: Ольга Бузова

Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс
фото: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Больше образов с красной дорожки фестиваля «Жара» можно увидеть в нашей фотогалерее.
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фотографии >>
Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс фотографии
Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс фотографии
Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс фотографии
Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс фотографии
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