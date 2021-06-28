Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс

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Всё ради новой роли

Эта любовь взаимна

Кристина Асмус рассказала о чувствах к Олегу Меньшикову

28 июня

СМИ: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов сыграли тайную свадьбу

Не прошло и года