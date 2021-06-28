Смотрим лето по телевизору: Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Григорий Лепс

С 23 по 27 июня в московском концертном зале Crocus City Hall, несмотря на устрашающую эпидемиологическую ситуацию и ограничения властей, прошёл ежегодный музыкальный фестиваль «Жара». Фестиваль чуть было не отменили на следующий же день после открытия, однако предприимчивые организаторы быстро сориентировались и провели фестиваль в формате теле-съёмки. Зрителям предлагалось насладиться зрелищем удалённо, а приобретённые билеты обменять на посещение фестиваля «Жара» в июле 2022 года в Баку, либо на посещение любого концерта в Crocus City Hall в 2021–2022 годах.
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