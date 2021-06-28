Александр Лазарев-младший уговорил Светлану Немоляеву сделать прививку от коронавируса

84-летняя Светлана Немоляева
сделала прививку от Covid-19. По словам актрисы, на вакцинацию её сподвиг сын Александр Лазарев-младший
. Светлана Владимировна и сама понимала, что прививка ей необходима, так как она входит в группу риска. Однако дела постоянно мешали ей вакцинироваться.
«Хотя я вхожу в группу риска, всё время откладывала вакцинацию – то съемки, то гастроли, то спектакли. В итоге сын позвонил и своим волевым решением отправил меня к врачу: «Мама, завтра ты идёшь и точка!». Я сделала прививку, и теперь ему очень благодарна. Считаю, что в современном мире сегодня это осознанная необходимость. В театре у нас много народа, я часто выезжаю с гастролями… Это огромный риск»
, - сказала Немоляева.
Сомнений по поводу вакцинации у Немоляевой не было. По словам актрисы, она собственными глазами видела, к каким ужасным последствиям может привести болезнь.
«Мы ездили на гастроли в Санкт-Петербург, в театр «Русская антреприза» имени Миронова, которым руководил Рудольф Фурманов. И вот у него не было прививки, и он заразился коронавирусом. Четыре месяца тяжело болел и скончался… Это просто ужасно».
Кстати, прививку артистка перенесла хорошо и сразу же вернулась к работе. Сейчас Светлана Владимировна активно участвует в спектаклях и съёмках.
обсуждение >>