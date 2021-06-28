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Александр Лазарев-младший уговорил Светлану Немоляеву сделать прививку от коронавируса

28 июня
2021 год

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28 июня 2021
84-летняя Светлана Немоляева сделала прививку от Covid-19. По словам актрисы, на вакцинацию её сподвиг сын Александр Лазарев-младший. Светлана Владимировна и сама понимала, что прививка ей необходима, так как она входит в группу риска. Однако дела постоянно мешали ей вакцинироваться.

Александр Лазарев-младший уговорил Светлану Немоляеву сделать прививку от коронавируса

«Хотя я вхожу в группу риска, всё время откладывала вакцинацию – то съемки, то гастроли, то спектакли. В итоге сын позвонил и своим волевым решением отправил меня к врачу: «Мама, завтра ты идёшь и точка!». Я сделала прививку, и теперь ему очень благодарна. Считаю, что в современном мире сегодня это осознанная необходимость. В театре у нас много народа, я часто выезжаю с гастролями… Это огромный риск», - сказала Немоляева.

Сомнений по поводу вакцинации у Немоляевой не было. По словам актрисы, она собственными глазами видела, к каким ужасным последствиям может привести болезнь.

«Мы ездили на гастроли в Санкт-Петербург, в театр «Русская антреприза» имени Миронова, которым руководил Рудольф Фурманов. И вот у него не было прививки, и он заразился коронавирусом. Четыре месяца тяжело болел и скончался… Это просто ужасно».

Александр Лазарев-младший уговорил Светлану Немоляеву сделать прививку от коронавируса

Кстати, прививку артистка перенесла хорошо и сразу же вернулась к работе. Сейчас Светлана Владимировна активно участвует в спектаклях и съёмках.
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Александр Лазарев-младший уговорил Светлану Немоляеву сделать прививку от коронавируса фотографии
Александр Лазарев-младший уговорил Светлану Немоляеву сделать прививку от коронавируса фотографии
Александр Лазарев-младший уговорил Светлану Немоляеву сделать прививку от коронавируса фотографии
Александр Лазарев-младший уговорил Светлану Немоляеву сделать прививку от коронавируса фотографии
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