Катерина Шпица рассказала, как Алла Пугачёва помешала ей попасть на «Фабрику звёзд»

Катерина Шпица
приняла участие в «ДНК-шоу», в эфире которого раскрыла несколько интересных фактов из своей биографии. Оказывается, в своё время Шпица мечтала сделать музыкальную карьеру.
Актриса хотела попасть в популярный проект «Фабрика звёзд», но ее вокальные данные не впечатлили Примадонну. Во время отборочного тура Алла Пугачёва
, бывшая в составе жюри, даже не стала её слушать.
«Приехал супервайзер, посмотрел, ему понравилось, как я работаю. Мне предложили сходить на «Фабрику звёзд». Я туда пришла – меня не взяли. Было четыре члена жюри. Я помню Аллу Борисовну. Я не допела ни одной музыкальной фразы до конца. Это были буквально первые две ноты… и «Спасибо»
, - вспоминает Катерина Шпица.
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