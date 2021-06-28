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Дайджест от 28.06.2021
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Катерина Шпица рассказала, как Алла Пугачёва помешала ей попасть на «Фабрику звёзд»

28 июня
2021 год

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28 июня 2021
Катерина Шпица приняла участие в «ДНК-шоу», в эфире которого раскрыла несколько интересных фактов из своей биографии. Оказывается, в своё время Шпица мечтала сделать музыкальную карьеру.

Катерина Шпица рассказала, как Алла Пугачёва помешала ей попасть на «Фабрику звёзд»

Актриса хотела попасть в популярный проект «Фабрика звёзд», но ее вокальные данные не впечатлили Примадонну. Во время отборочного тура Алла Пугачёва, бывшая в составе жюри, даже не стала её слушать.

«Приехал супервайзер, посмотрел, ему понравилось, как я работаю. Мне предложили сходить на «Фабрику звёзд». Я туда пришла – меня не взяли. Было четыре члена жюри. Я помню Аллу Борисовну. Я не допела ни одной музыкальной фразы до конца. Это были буквально первые две ноты… и «Спасибо», - вспоминает Катерина Шпица.
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Катерина Шпица рассказала, как Алла Пугачёва помешала ей попасть на «Фабрику звёзд» фотографии
Катерина Шпица рассказала, как Алла Пугачёва помешала ей попасть на «Фабрику звёзд» фотографии
Катерина Шпица рассказала, как Алла Пугачёва помешала ей попасть на «Фабрику звёзд» фотографии
Катерина Шпица рассказала, как Алла Пугачёва помешала ей попасть на «Фабрику звёзд» фотографии
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