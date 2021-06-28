Елизавета Арзамасова призналась, что не собирается засиживаться в декрете

26-летняя Елизавета Арзамасова
уже в скором времени станет мамой. Она и её 47-летний супруг Илья Авербух
ждут мальчика. Несмотря на внушительный срок, актриса продолжает активно сниматься в кино и участвовать в спектаклях. Однако уйти в небольшой декретный отпуск ей всё-таки придется.
В беседе с журналистами Арзамасова рассказала, что планирует сделать перерыв на лето, но после рождения ребенка сидеть в декрете она не собирается.
«Я ухожу в декретный отпуск ровно на три месяца - июнь, июль, август. А в сентябре у меня уже начинаются спектакли. Надо сказать, что у меня еще в июне есть спектакли, которые я уже в таком округленном состоянии буду играть, но там просто материал позволяет… Пока мне удается, никаких жертв. Но это я сейчас так говорю, у меня много планов в сентябре и октябре - не знаю, как пойдет. У меня только первый опыт, не буду фантазировать»
, - отметила актриса.
Елизавета не исключает, что после родов её планы могут измениться. По словам актрисы, она не собирается работать на износ.
«Конечно, если будут какие-то ограничения в плане здоровья, то, конечно, расставляются приоритеты. У всех они расставляются, тут все здоровые люди, слава богу, со здравым взглядом на мир. Если это потребуется, я безусловно, с радостью, сделаю выбор в пользу семьи, в пользу здоровья своих близких и своего здоровья, но пока такие планы сумасшедшие, рабочие».
Точную дату родов Елизавета не назвала, однако, судя по всему, ребенок должен появиться на свет в конце августа. Супруг актрисы очень спокойно относится к тому, что она до последнего посвящает себя работе.
«Спортсмены вообще относятся к этому как-то легче. Обычно планов очень много и на паузу их не просто поставить, не потому, что это кому-то надо, а потому, что есть какая-то внутренняя потребность. Когда работа еще и в радость, то вообще все совпало»
, - рассказала Арзамасова.
Напомним, Елизавета Арзамасова и Илья Авербух сыграли свадьбу в декабре прошлого года. Для Елизаветы их будущий ребенок станет первым, а у Авербуха уже есть взрослый сын от предыдущего брака с Ириной Лобачёвой
. Отношения Арзамасовой и Авербуха часто критикуют из-за большой разницы в возрасте – 21 год. Однако Елизавета отметила, что старается не реагировать на сообщения хейтеров.
«Я никогда не воспринимала это всерьез. Меня расстраивает только, когда бабушка с дедушкой из Владивостока звонят, начитаются, и тогда я очень расстраиваюсь, что это их расстроило и ругаю их. В моем случае это неприятно только тогда, когда близких касаются, не стрессоустойчивых. Бабушку и дедушку. Муж далек от социальных сетей, мама тоже»
, - призналась актриса.
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