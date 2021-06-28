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Ольга Волкова купила место на кладбище

28 июня
2021 год

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28 июня 2021
Актриса Ольга Волкова купила место на кладбище. Об этом сообщает издание «StarHit».

Ольга Волкова купила место на кладбище

82-летняя актриса рассказала, что ей пришлось купить землю после смерти своего третьего мужа, Владимира Ховралева, который скончался в 2015 году.

«Не выдают прах — нужно место на кладбище. Чтобы похоронить в Москве, нужно три миллиона рублей, за МКАД — полтора миллиона. Поэтому муж похоронен в области. Похоронив мужа, я обрела свое будущее. Квартиру покупать не надо, а место есть».

Несмотря на покупку, Волкова вовсе не жалуется на здоровье, полна сил и энергии.

«У меня семья очень большая. Наша «волчья стая» — 21 человек. Все творческие люди. Я им даю возможность работать, жить хорошо. Это нормально. Мне тоже кто-то помогает».
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№ 1
Ксения Тялгач (Москва)   28.06.2021 - 10:29
Какая большая семья! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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