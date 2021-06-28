Актриса Ольга Волкова
купила место на кладбище. Об этом сообщает издание «StarHit
».
82-летняя актриса рассказала, что ей пришлось купить землю после смерти своего третьего мужа, Владимира Ховралева, который скончался в 2015 году.
«Не выдают прах — нужно место на кладбище. Чтобы похоронить в Москве, нужно три миллиона рублей, за МКАД — полтора миллиона. Поэтому муж похоронен в области. Похоронив мужа, я обрела свое будущее. Квартиру покупать не надо, а место есть».
Несмотря на покупку, Волкова вовсе не жалуется на здоровье, полна сил и энергии.
«У меня семья очень большая. Наша «волчья стая» — 21 человек. Все творческие люди. Я им даю возможность работать, жить хорошо. Это нормально. Мне тоже кто-то помогает».
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