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СМИ: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов сыграли тайную свадьбу

28 июня
2021 год

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28 июня 2021
Варвара Шмыкова до сих пор никак не комментировала свой роман с диджеем Даниилом Радловым, хотя с апреля этого года активно делится кадрами с избранником, а также выходит с ним в свет. При этом ещё в мае сплетники судачили о разводе актрисы с кинооператором Евгением Козловым.

На днях Шмыкова спровоцировала слухи о тайной свадьбе с новоиспеченным возлюбленным. В инстаграме Варвары появились фото с предполагаемого бракосочетания.

СМИ: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов сыграли тайную свадьбу

Шмыкова поделилась серией видео из Эрмитажа. Ролики опубликовали не только Варвара и Даниил, но также их друзья, которые посетили знаменитый петербургский музей вместе с парой. Варвара позировала в длинном белом платье, а Даниил в черном костюме с галстуком-бабочкой. Аналогичные наряды также можно заметить и на гостях предполагаемой свадьбы. Помимо этого один из приятелей влюблённых заявил, что в музее прошло бракосочетание.

«Оказывается, в Эрмитаже тайная свадьба Варвары и Даниила».

Сам Радлов в своём инстаграме выложил фотографию с Варварой. В описании к фото диджей рассказал, что чувствовал, находясь в Эрмитаже, который закрыли для «рядовых посетителей».

«После вчерашнего Эрмитаж и впечатления от него никогда не будут прежними. Когда музей закрыт всё в нём выглядит ещё величественнее, а проходя из одного зала в другой не покидает ощущение восторга и трепета от красоты, которую в таких обстоятельствах рассматриваешь ещё внимательнее, а всматриваешься ещё пристальнее».
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обсуждение >>
№ 2
Инспектор   28.06.2021 - 10:55
Бедный Эрмитаж... За что его так? читать далее>>
№ 1
Ксения Тялгач (Москва)   28.06.2021 - 10:30
Так она же вроде даже развестись не успела.. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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СМИ: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов сыграли тайную свадьбу фотографии
СМИ: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов сыграли тайную свадьбу фотографии
СМИ: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов сыграли тайную свадьбу фотографии
СМИ: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов сыграли тайную свадьбу фотографии
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