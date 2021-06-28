СМИ: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов сыграли тайную свадьбу

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Всё ради новой роли

Эта любовь взаимна

Кристина Асмус рассказала о чувствах к Олегу Меньшикову

На здоровье актриса не жалуется

Ольга Волкова купила место на кладбище

27 июня

Тилль Линдеманн опубликовал короткометражку «Я ненавижу детей»

Расширенная версия клипа с Аглаей Тарасовой и Александром Реввой в ролях