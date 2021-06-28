СМИ: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов сыграли тайную свадьбу

Варвара Шмыкова
до сих пор никак не комментировала свой роман с диджеем Даниилом Радловым, хотя с апреля этого года активно делится кадрами с избранником, а также выходит с ним в свет. При этом ещё в мае сплетники судачили о разводе актрисы с кинооператором Евгением Козловым
.
На днях Шмыкова спровоцировала слухи о тайной свадьбе с новоиспеченным возлюбленным. В инстаграме
Варвары появились фото с предполагаемого бракосочетания.
Шмыкова поделилась серией видео из Эрмитажа. Ролики опубликовали не только Варвара и Даниил, но также их друзья, которые посетили знаменитый петербургский музей вместе с парой. Варвара позировала в длинном белом платье, а Даниил в черном костюме с галстуком-бабочкой. Аналогичные наряды также можно заметить и на гостях предполагаемой свадьбы. Помимо этого один из приятелей влюблённых заявил, что в музее прошло бракосочетание.
«Оказывается, в Эрмитаже тайная свадьба Варвары и Даниила».
Сам Радлов в своём инстаграме
выложил фотографию с Варварой. В описании к фото диджей рассказал, что чувствовал, находясь в Эрмитаже, который закрыли для «рядовых посетителей».
«После вчерашнего Эрмитаж и впечатления от него никогда не будут прежними. Когда музей закрыт всё в нём выглядит ещё величественнее, а проходя из одного зала в другой не покидает ощущение восторга и трепета от красоты, которую в таких обстоятельствах рассматриваешь ещё внимательнее, а всматриваешься ещё пристальнее».
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