Кристина Асмус рассказала о чувствах к Олегу Меньшикову

Кристина Асмус
рассказала, кому принадлежит её сердце.
Недавно актриса призналась, что состоит в отношениях
, однако не называла имени своего возлюбленного. Позднее Асмус заявила, что СМИ «сводили» её с разными мужчинами, однако совсем не угадали, в кого она влюблена.
«Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилёвым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнёрами по театру и съёмочным площадкам. Ни с кем из вышеперечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы… Пресса ни разу не выиграла в угадайку».
На днях появилось гораздо более смелое предположение о том, кому же отдано сердце Асмус. В этот раз актрисе приписали роман с Олегом Меньшиковым
. Асмус решила прокомментировать и этот слух, в шутку заявив, что СМИ написали правду.
«Наконец-то! Впервые пресса написала правду! Я действительно безумно люблю Олега Евгеньевича! Единственный нюанс — эта любовь однозначно взаимна».
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