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Кристина Асмус рассказала о чувствах к Олегу Меньшикову

28 июня
2021 год

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28 июня 2021
Кристина Асмус рассказала, кому принадлежит её сердце.

Кристина Асмус рассказала о чувствах к Олегу Меньшикову

Недавно актриса призналась, что состоит в отношениях, однако не называла имени своего возлюбленного. Позднее Асмус заявила, что СМИ «сводили» её с разными мужчинами, однако совсем не угадали, в кого она влюблена.

«Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилёвым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнёрами по театру и съёмочным площадкам. Ни с кем из вышеперечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы… Пресса ни разу не выиграла в угадайку».

На днях появилось гораздо более смелое предположение о том, кому же отдано сердце Асмус. В этот раз актрисе приписали роман с Олегом Меньшиковым. Асмус решила прокомментировать и этот слух, в шутку заявив, что СМИ написали правду.

«Наконец-то! Впервые пресса написала правду! Я действительно безумно люблю Олега Евгеньевича! Единственный нюанс — эта любовь однозначно взаимна».
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№ 1
Ксения Тялгач (Москва)   28.06.2021 - 10:31
Бедная Асмус, никак от нее не отстанут читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Кристина Асмус рассказала о чувствах к Олегу Меньшикову фотографии
Кристина Асмус рассказала о чувствах к Олегу Меньшикову фотографии
Кристина Асмус рассказала о чувствах к Олегу Меньшикову фотографии
Кристина Асмус рассказала о чувствах к Олегу Меньшикову фотографии
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