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Дайджест от 21.06.2021
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Наталия Орейро стала блондинкой

28 июня
2021 год

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28 июня 2021
Наталия Орейро изменила цвет волос ради роли первой леди Аргентины Эвы Перон и стала похожа на небезызвестную ведущую программы «Ревизорро». Фотографиями и видео в новом образе Орейро поделилась в инстаграме.

Наталия Орейро стала блондинкой

Орейро отметила, что проект стал настоящим вызовом для неё и она вложила в него всю душу.

«С большой радостью и невероятными эмоциями хочу поделиться с вами проектом, который является огромным вызовом для меня! Очень скоро вы сможете увидеть SantaEvita — эксклюзивный сериал, в котором основное внимание уделяется культовому персонажу, но с неожиданного ракурса. Сейчас продолжаются съемки сериала в Аргентине, и он становится невероятным! Я вложила в него всю свою душу».

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№ 1
Ксения Тялгач (Москва)   28.06.2021 - 10:31
Кстати, ей очень идет! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Наталия Орейро стала блондинкой фотографии
Наталия Орейро стала блондинкой фотографии
Наталия Орейро стала блондинкой фотографии
Наталия Орейро стала блондинкой фотографии
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