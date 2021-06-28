Наталия Орейро стала блондинкой

Наталия Орейро
изменила цвет волос ради роли первой леди Аргентины Эвы Перон
и стала похожа на небезызвестную ведущую программы «Ревизорро»
. Фотографиями и видео в новом образе Орейро поделилась в инстаграме
.
Орейро отметила, что проект стал настоящим вызовом для неё и она вложила в него всю душу.
«С большой радостью и невероятными эмоциями хочу поделиться с вами проектом, который является огромным вызовом для меня! Очень скоро вы сможете увидеть SantaEvita — эксклюзивный сериал, в котором основное внимание уделяется культовому персонажу, но с неожиданного ракурса. Сейчас продолжаются съемки сериала в Аргентине, и он становится невероятным! Я вложила в него всю свою душу».
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