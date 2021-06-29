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Звезда «Миллионера из трущоб» Фрида Пинто ждёт первенца

29 июня
2021 год

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29 июня 2021
36-летняя индийская актриса Фрида Пинто совсем скоро впервые станет мамой. Об этом звезда фильма «Миллионер из трущоб» поделилась со своими подписчиками в Инстаграме. Фрида опубликовала свежие снимки со своим возлюбленным, фотографом Кори Трэном. Будущие родители на них просто светятся от счастья.

Звезда «Миллионера из трущоб» Фрида Пинто ждёт первенца

«Малыш Трэн появится на свет этой осенью», — подписала кадры актриса.

Долгое время Фрида встречалась с коллегой по «Миллионеру из трущоб» Девом Пателем. После расставания они сохранили хорошие отношения и остались друзьями. В первые слухи о романе с Кори Трэном появились в 2017 году. Спустя 2 года пара объявила о помолвке, но до свадьбы дело пока не дошло. Возможно, их планам помешала пандемия.
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Звезда «Миллионера из трущоб» Фрида Пинто ждёт первенца фотографии
Звезда «Миллионера из трущоб» Фрида Пинто ждёт первенца фотографии
Звезда «Миллионера из трущоб» Фрида Пинто ждёт первенца фотографии
Звезда «Миллионера из трущоб» Фрида Пинто ждёт первенца фотографии
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