Звезда «Миллионера из трущоб» Фрида Пинто ждёт первенца

36-летняя индийская актриса Фрида Пинто
совсем скоро впервые станет мамой. Об этом звезда фильма «Миллионер из трущоб» поделилась со своими подписчиками в Инстаграме
. Фрида опубликовала свежие снимки со своим возлюбленным, фотографом Кори Трэном
. Будущие родители на них просто светятся от счастья.
«Малыш Трэн появится на свет этой осенью»
, — подписала кадры актриса.
Долгое время Фрида встречалась с коллегой по «Миллионеру из трущоб» Девом Пателем
. После расставания они сохранили хорошие отношения и остались друзьями. В первые слухи о романе с Кори Трэном появились в 2017 году. Спустя 2 года пара объявила о помолвке, но до свадьбы дело пока не дошло. Возможно, их планам помешала пандемия.
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