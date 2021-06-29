Вера Алентова попала в больницу

Исполнительница главной роли в культовом фильме «Москва слезам не верит»
- 79-летняя Вера Алентова
- оказалась в одной из московских больниц с подозрением на коронавирус. Сейчас артистка сдала тест и ждёт результата.
Художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев
рассказал журналистам, что Вера Алентова чувствует себя нормально.
«Мы созванивались с Верой Валентиновной. Она сказала, что чувствует себя нормально, все в порядке, помощь не требуется. Что касается работ с участием актрисы, то Алентова отыграла все свои спектакли, так что в замене нет необходимости. Тем более, что завтра мы закрываем свой сезон и встретимся вновь уже 10 августа»
, - отметил Писарев.
На днях стало известно, что диагноз «Covid-19» подтвердился у супруга Алентовой — 81-летнего режиссера и продюсера Владимира Меньшова
. Его болезнь протекает в лёгкой форме.
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