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Вера Алентова попала в больницу

29 июня
2021 год

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29 июня 2021
Исполнительница главной роли в культовом фильме «Москва слезам не верит» - 79-летняя Вера Алентова - оказалась в одной из московских больниц с подозрением на коронавирус. Сейчас артистка сдала тест и ждёт результата.

Вера Алентова попала в больницу

Художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев рассказал журналистам, что Вера Алентова чувствует себя нормально.

«Мы созванивались с Верой Валентиновной. Она сказала, что чувствует себя нормально, все в порядке, помощь не требуется. Что касается работ с участием актрисы, то Алентова отыграла все свои спектакли, так что в замене нет необходимости. Тем более, что завтра мы закрываем свой сезон и встретимся вновь уже 10 августа», - отметил Писарев.

Вера Алентова попала в больницу

На днях стало известно, что диагноз «Covid-19» подтвердился у супруга Алентовой — 81-летнего режиссера и продюсера Владимира Меньшова. Его болезнь протекает в лёгкой форме.
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