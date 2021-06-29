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Дайджест от 28.06.2021
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Скончался актёр из «Полицейского с Рублёвки» Ростислав Гулбис

29 июня
2021 год

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29 июня 2021
Актёр Ростислав Гулбис, знакомый зрителям по сериалу «Полицейский с Рублевки», скоропостижно скончался на 33 году жизни. Эту информацию подтвердила агент артиста Екатерина Гольцман.

Скончался актёр из «Полицейского с Рублёвки» Ростислав Гулбис

Причиной смерти артиста стал приступ острого панкреатита. В это время он был на съёмках клипа группы «Гудтаймс» в Костромской области.

«Он был на съёмках в Костроме, и у него обострился панкреатит. Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы», — рассказала Гольцман.

Ростислав скончался в одной из костромских больниц. Прощание с актёром состоится в субботу, 3 июля.
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Скончался актёр из «Полицейского с Рублёвки» Ростислав Гулбис фотографии
Скончался актёр из «Полицейского с Рублёвки» Ростислав Гулбис фотографии
Скончался актёр из «Полицейского с Рублёвки» Ростислав Гулбис фотографии
Скончался актёр из «Полицейского с Рублёвки» Ростислав Гулбис фотографии
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