Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кэтрин Зета-Джонс рассказала, что уберегло её от домогательств в Голливуде

3 июня
2021 год

Лайфстайл >>
3 июня 2021
Актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась, что роман с 76-летним Майклом Дугласом уберёг её от многих неприятных ситуаций, с которыми она могла столкнуться в начале своей карьеры. Кэтрин затронула эту тему в интервью Radio Times.

Кэтрин Зета-Джонс рассказала, что уберегло её от домогательств в Голливуде

Обсуждая движение #MeToo, в рамках которого многие знаменитости рассказали о сексуальном насилии в Голливуде, Кэтрин предположила, как ей удалось не столкнуться с этим. Звезда благодарна, что в нужный момент своей жизни встретила мужа в лице Майкла Дугласа.

«Я была очень юной, когда началась моя карьера. Когда бы я ни проходила прослушивание, я никогда не оказывалась в такой среде. А когда я переехала в Голливуд, я очень быстро встретила своего будущего мужа, поэтому все знали, что я была с Майклом Дугласом. Не знаю, сыграло ли это большую роль, но, возможно, это спасло меня от среды, в которой я была бы уязвима. Я, безусловно, понимаю, как трудно об этом говорить и какими сильными были эти женщины».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
Не стало актера «золотой эры» Голливуда Кирка Дугласа
Кара Делевинь, Хизер Грэм, Леа Сейду: кого еще принуждал к сексу Харви Вайнштейн
Поиск по меткам
Женщины / Феминизмнасилиеоткровение
персоны
Майкл ДугласКэтрин Зета-Джонс

фотографии >>
Кэтрин Зета-Джонс рассказала, что уберегло её от домогательств в Голливуде фотографии
Кэтрин Зета-Джонс рассказала, что уберегло её от домогательств в Голливуде фотографии
Кэтрин Зета-Джонс рассказала, что уберегло её от домогательств в Голливуде фотографии
Кэтрин Зета-Джонс рассказала, что уберегло её от домогательств в Голливуде фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вера Ефремова
2 июня ушла из жизни театральный режиссёр, педагог Вера Ефремова.
Андрей Погребинский
2 июня ушёл из жизни актёр Андрей Погребинский.
Филимон Сергеев
31 мая ушёл из жизни актёр Филимон Сергеев.

День рождения >>

Эльвира Бруновская
Сергей Герасимов
Антон Гуляев
Вячеслав Жолобов
Пётр Красилов
Регина Мянник
Александр Пурис
Константин Степанков
Всеволод Шиловский
Полетт Годдар
Тони Кёртис
Веслав Михниковский
Джон Молдер-Браун
Имоджен Путс
Джеймс Пьюрфой
Пенелопа Уилтон
все родившиеся 3 июня >>

Афиша кино >>

Круэлла
комедия, криминальный фильм
США, 2021
Тихое место 2
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Выбор Фредерика Фитцелла
детектив, мистика, триллер
Канада, 2021
Итальянские каникулы
комедия
Италия, 2020
Кино за 7 дней. Альманах
драма, мелодрама
Россия, 2021
Мэйнстрим
драма
США, 2020
Папа
драма
Россия, 2021
Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
Четыре сапога и барсук
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
Норвегия, 2020
Пролетая над гнездом кукушки
драма
США, 1975
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Ассасин: Битва миров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Китай, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен