Кэтрин Зета-Джонс рассказала, что уберегло её от домогательств в Голливуде

Актриса Кэтрин Зета-Джонс
призналась, что роман с 76-летним Майклом Дугласом
уберёг её от многих неприятных ситуаций, с которыми она могла столкнуться в начале своей карьеры. Кэтрин затронула эту тему в интервью Radio Times
.
Обсуждая движение #MeToo, в рамках которого многие знаменитости рассказали о сексуальном насилии в Голливуде
, Кэтрин предположила, как ей удалось не столкнуться с этим. Звезда благодарна, что в нужный момент своей жизни встретила мужа в лице Майкла Дугласа.
«Я была очень юной, когда началась моя карьера. Когда бы я ни проходила прослушивание, я никогда не оказывалась в такой среде. А когда я переехала в Голливуд, я очень быстро встретила своего будущего мужа, поэтому все знали, что я была с Майклом Дугласом. Не знаю, сыграло ли это большую роль, но, возможно, это спасло меня от среды, в которой я была бы уязвима. Я, безусловно, понимаю, как трудно об этом говорить и какими сильными были эти женщины».
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