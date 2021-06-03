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Дайджест от 31.05.2021
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Сергей Шнуров раскритиковал феминисток

3 июня
2021 год

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3 июня 2021
Сергей Шнуров высказался о современном феминизме и роли женщины в мире. Он поделился своим мнением в эксклюзивном интервью для «Ленты.ру».

Сергей Шнуров раскритиковал феминисток

Артист объяснил, что, по его мнению, «проблемой» радикальных феминисток является то, что женщине приписывается мужская роль. Шнуров же считает, что женщина всё равно должна оставаться женщиной.

«Женщина все равно же женщина. Вот у феминисток крайне маргинальных позиций в чем собственно сложность и простота? Простота и сложность в том, что они женщину ставят в мужские роли. Но это не так. Женщина должна оставаться женщиной — при том, что права должны быть, конечно, равные. Но женщина не должна мимикрировать, не должна становиться мужчиной. Ни в коем случае. Это просто искажение природы».
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