«В больнице стало ясно, что это конец»: Татьяна Веденеева о потере ребёнка

«Мы поехали на рыбалку, переплыли озеро на лодке. Юра пытался выйти, но лодка все время отплывала, я в это время уже взошла на горку и крикнула мужу, что подам ему руку, помогу выбраться. Когда я стала спускаться, у меня возникло ощущение, будто меня кто-то подтолкнул. Наверное, это была судьба. Мои кроссовки стали скользить по мелким камушкам, и я упала с головой в воду. Ребенок не родился».
Артистка заявила, что после потери ребёнка она не смогла забеременеть вновь.
«Я так расстроилась, мне было холодно, меня всю трясло. Может, если бы я не нервничала, все бы обошлось?! Но на следующий день в больнице стало ясно, что это конец... Я долго плакала, Юра меня успокаивал, говорил, что все еще впереди, но... Больше я не забеременела».
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