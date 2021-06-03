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«В больнице стало ясно, что это конец»: Татьяна Веденеева о потере ребёнка

3 июня
2021 год

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3 июня 2021
Татьяна Веденеева стала гостьей программы «Судьба человека», в которой рассказала о трагедии в семье.

«В больнице стало ясно, что это конец»: Татьяна Веденеева о потере ребёнка

Ранее актриса уже говорила о смерти ребёнка. Теперь Татьяна в деталях рассказала, как у неё случился выкидыш.

«Мы поехали на рыбалку, переплыли озеро на лодке. Юра пытался выйти, но лодка все время отплывала, я в это время уже взошла на горку и крикнула мужу, что подам ему руку, помогу выбраться. Когда я стала спускаться, у меня возникло ощущение, будто меня кто-то подтолкнул. Наверное, это была судьба. Мои кроссовки стали скользить по мелким камушкам, и я упала с головой в воду. Ребенок не родился».

Артистка заявила, что после потери ребёнка она не смогла забеременеть вновь.

«Я так расстроилась, мне было холодно, меня всю трясло. Может, если бы я не нервничала, все бы обошлось?! Но на следующий день в больнице стало ясно, что это конец... Я долго плакала, Юра меня успокаивал, говорил, что все еще впереди, но... Больше я не забеременела».

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«В больнице стало ясно, что это конец»: Татьяна Веденеева о потере ребёнка фотографии
«В больнице стало ясно, что это конец»: Татьяна Веденеева о потере ребёнка фотографии
«В больнице стало ясно, что это конец»: Татьяна Веденеева о потере ребёнка фотографии
«В больнице стало ясно, что это конец»: Татьяна Веденеева о потере ребёнка фотографии
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