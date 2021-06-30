Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями

Очередная новость, подтверждающая, что слухи не возникают на пустом месте, разлетелась сегодня по информационному пространству. 29-летняя Диана Пожарская
и 30-летний Иван Янковский
стали родителями - у пары родился сын, которому дали имя Олег.
Слухи о беременности Пожарской появились в феврале 2021 года
- внимательные подписчики актрисы заметили, что она давненько не хвасталась в Инстаграме своими снимками в полный рост. Пожарская решила не комментировать эти слухи, но буквально через неделю подкинула прессе другую кость, подтвердив роман с Янковским, который она так яростно отрицала ещё в сентябре 2020 года. Тогда в СМИ просочилась новость
о расставании Ивана и Веры Панфиловой
, роман которых длился 10 лет. А бонусом к этой новости шёл слух об увлечении актёра Дианой Пожарской. Диана опровергла этот слух, заверив всех неравнодушных в том, что счастлива в браке с режиссёром Артёмом Аксененко
.
Олег Иванович родился 26 июня, и лишь спустя три дня счастливые родители поделились этой радостной новостью в Инстаграме, опубликовав снимки из роддома. Судя по всему, перед рождением сына Диана и Иван узаконили свои отношения - на снимке, сделанном во время выписки из роддома и опубликованном Елизаветой Янковской
можно разглядеть обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки Ивана.
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