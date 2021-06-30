Семён Слепаков высмеял антипрививочников

В июне в России резко подскочил рост заболеваемости коронавирусом, побив все прошлогодние рекорды. В связи с чем власти Москвы предприняли ряд действий, призванных довести недоверчивое население до отчаяния и прививочного пункта. Вокруг действий властей естественным образом развернулась жаркая дискуссия, венцом которой стала антипрививочная речь Егора Бероева
на вручении премии «ТЭФИ — Летопись Победы», Актёр сравнил угнетённое сообщество антипрививочников с жертвами Холокоста, вызвав бурю негодования со стороны всех, кто устал от подобных неуместных спекуляций
. Коллеги Бероева, перенёсшие все прелести ковида, с разной степенью раздражения заметили, что подобную позицию себе может позволить лишь тот, кто живёт в лесу
и молится колесу, а не житель мегаполиса
.
Сценарист и камеди-бард Семён Слепаков
тоже решил высказаться на остросоциальную тему, сочинив скабрёзный стишок, высмеивающий представителей сообщества антипрививочников. Впрочем, в опубликованном в Инстаграме стихотворении
Семён, кажется, высмеивает парадоксальную природу человека, который бережёт себя от уколов, но не опасается венерических заболеваний и последствий злоупотребления алкоголем.
Антипрививочник Геннадий
Купил фальшивый кьюар код.
Теперь он ходит в рестораны
И людям руку подает!
Антипрививочница Ольга,
Купив фальшивый кьюар код,
Склонилась в бане над клиентом,
Открыв небезопасный рот!
Сидит Геннадий в ресторане
И, людям хохоча в лицо,
Вдруг думает - поеду в баню,
Опустошу своё яйцо!
А за компанию - другое,
Покуда не иссяк запал!
И вот вошёл Геннадий в баню,
И там на Ольгу выбор пал.
И вот вошёл Геннадий в Ольгу!
И вдруг - иссяк его запал,
Ведь, кьюар код купив фальшивый,
Он от волнения плохо спал!
Чтобы запал вернулся, Ольга
Геннадия целует «там» -
И вот ему, сама не зная,
Передает индийский штамм!
Антипрививочник Геннадий
Счастливый едет в Люблино
К супруге, не подозревая,
Что ситуация - говно.
И вот уж третий день Геннадий
Под аппаратом ИВЛ
Лежит, хрипит и умирает,
Чего он вовсе не хотел!
А если б честен был Геннадий
И, кьюар кода не купив,
Не изменял своей супруге,
А, дома мирно под**чив,
Пошёл с утра б в торговый центр,
И, в очереди отстояв,
Пред медсестрой покорно сел бы
И засучил бы свой рукав,
То вскоре смог бы он свободно
Своей супруге изменять,
И пить спиртное в ресторане,
И людям руку подавать,
И смело брызгал бы слюною,
Знакомым хохоча в лицо,
И, не рискуя б, ехал в баню
Опустошать своё яйцо!
Спокойно он вошёл бы в Ольгу,
И не иссяк бы вдруг запал,
Ведь честно сделал он прививку
И до утра отлично спал!
И Ольга просто, без причины
Его б поцеловала «там»,
При этом ртом небезопасным,
Не передав индийский штамм!
Вполне счастливый бы Геннадий
Домой приехал в Люблино,
Прилег в кровать и тихо обнял
Родное спящее бревно…
И умер бы через полгода
С простым диагнозом - инфаркт,
Ведь вредно пить так много водки
И в жаркой бане трахать баб!
Вот так бы было всё прекрасно,
Когда б не б***ский кьюаркод!..
Москва, июнь, двадцать восьмое,
Две тыщи двадцать первый год.
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