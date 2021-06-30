Когда границы были открыты: Ирина Старшенбаум, Егор Корешков и Павел Ворожцов

29 июня в столичном кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.АРТ» состоялась зрительская премьера фильма Михаила и Лили Идовых «Джетлаг». Ссора в аэропорту разбрасывает двух влюблённых по разным сторонам света. Женя (Ирина Старшенбаум) улетает на последние деньги в Берлин, где влюбляется в режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита (Филипп Авдеев) улетает в Тайланд, где встречает просветлённую Марию Ивакову и понимает, что ему необходимо вернуть Женю.
По иронии судьбы фильм про перелёты и путешествия Идовым пришлось снимать в условиях пандемии, когда весь мир услышал грохот и скрежет железного занавеса. «Наши американские коллеги не могут поверить, что осенью 2020-го, на абсолютном пике пандемии, мы сняли целый фильм. То, что мы это сделали за 25 дней и в двух версиях, я им даже не говорю — не поверят», — признался Михаил.
фото: Михаил и Лили Идовы
Реалии пандемии также вынудили авторов подкорректировать сценарий к фильму: «В начале пандемии мы с Мишей шутили, что опять, оказывается, снимаем ретро. Ведь наши герои, живущие по правилам 2019 года и готовые пролететь полмира ради одного разговора с любимым человеком, абсолютно не вписывались в новые реалии. Появилась дилемма: помещать их в параллельный бесковидный мир или уродовать сценарий и рисковать отторжением у зрителя, который не особо рвётся смотреть кино про пандемию (да и мы сами не особо рвёмся его снимать). В итоге нашли третий вариант: раздвинуть временные рамки событий. Действие теперь разворачивается в 2019—2022-м. Некоторые наши герои будто берут закадровую паузу в 2020-м, как и весь мир. И эта пауза идеально подошла событиям в жизни одного из них. По ходу съёмок мы меняли много чисто технических деталей: подстраивались к новым локациям, несколько сцен сделали более камерными, убрав из них артистов массовых сцен», - рассказала Лили.
обсуждение >>