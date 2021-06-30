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Дайджест от 28.06.2021
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Софи Тёрнер и Джо Джонас поделились архивными снимками со свадьбы

30 июня
2021 год

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30 июня 2021
29 июня 25-летняя Софи Тёрнер (известная зрителям по роли Сансы в сериале «Игра престолов») и 31-летний Джо Джонас отметили бумажную свадьбу. По случаю 2-летней годовщины актриса и её супруг выстрелили в подписчиков в Инстаграме серией архивных снимков с торжества.

Софи Тёрнер и Джо Джонас поделились архивными снимками со свадьбы

Софи Тёрнер и Джо Джонас поделились архивными снимками со свадьбы

Софи Тёрнер и Джо Джонас поделились архивными снимками со свадьбы

Софи Тёрнер и Джо Джонас поделились архивными снимками со свадьбы

Софи Тёрнер и Джо Джонас поделились архивными снимками со свадьбы

Софи Тёрнер и Джо Джонас поделились архивными снимками со свадьбы

Софи и Джо праздновали свою любовь дважды: сначала устроили скромную церемонию в Лас-Вегасе, а через пару месяцев закатили пышное торжество на юге Франции. Через год после свадьбы у пары родилась дочь Уилла, которую артисты так ни разу и не «предъявили» общественности.
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Софи Тёрнер и Джо Джонас поделились архивными снимками со свадьбы фотографии
Софи Тёрнер и Джо Джонас поделились архивными снимками со свадьбы фотографии
Софи Тёрнер и Джо Джонас поделились архивными снимками со свадьбы фотографии
Софи Тёрнер и Джо Джонас поделились архивными снимками со свадьбы фотографии
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