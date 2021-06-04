«Ленком» разрушается»: Людмила Поргина просит власти Москвы сменить руководителя театра

Судьба знаменитого московского театра «Ленком», основанного в 1927 году, находится под угрозой. По крайней мере, так считает 72-летняя актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, прослужившая в театре 19 лет. «Меня все спрашивают, «что происходит, что происходит», а то и происходит, что разрушается то, что делал Захаров», - заявила актриса в интервью изданию «Собеседник».
«Почему в «Ленкоме» до сих пор нет худрука или главрежа?» – недоумевает Поргина. «Нас все об этом спрашивают. «Ленком» действительно остался с одним директором, который взял на себя творческую функцию. Да, Марк Варшавер считает деньги, он ремонтирует театр – это хозяйственные вопросы, и он их умеет решать. Но он не творческая натура».
Актриса возмущена тем, что Варшавер не хранит традиции Захарова, хотя после его смерти обещал это делать. «Когда мы хоронили Марка Анатольевича, это было очень тяжело, мы были раздавлены. Возле гроба Захарова стоял Марк Борисович Варшавер. Мы продолжим, обещал он, традиции Марка Захарова, мы всё сохраним. Говорил, что никогда не бросит Александру Марковну. А потом началось то, что я бы назвала временем Иуды Головлёва. Когда пышные клятвы сохранить и поддержать оборачиваются совсем иными вещами».
Актриса утверждает, что Варшавер исключил из худсовета Певцова, Агапова и Захарову, даже не поговорив с ними: «Просто вывесили объявление в коридоре, что их убирают из худсовета. Кто там теперь собирается, и собирается ли вообще, никто не знает. При Марке Захарове такого быть просто не могло».
фото: Марк Варшавер
Поргина призывает департамент культуры Москвы обратить внимание на проблемы театра: «Ленком» в подчинении у департамента культуры Москвы. Но я, честно говоря, не понимаю какая честь им убивать театр, созданный Марком Захаровым и названный теперь его именем. О чём они думают? Где департамент и где Министерство культуры? Почему власти до сих пор ничего не предприняли, зная прекрасно, что «Ленком» просто разрушается? Может быть, так понимается дружба? В «Ленкоме» есть фитнес-зал, есть кафе, есть отличная сауна – и некоторые чиновники ходят в ленкомовскую парилку».
Она считает, что Варшавер не справляется с обязанностями и требует его отстранения. «Спасти «Ленком» можно только одним способом: отстранить от творческой деятельности директора и назначить художественного руководителя или главного режиссёра».
В качестве правильных кандидатов на пост художественного руководителя театра она видит Александру Захарову и Кирилла Лаврова: «Я могу сказать, что хорошего режиссёра можно найти. И актриса Саша Захарова могла бы быть художественным руководителем. Как мог быть прекрасным художественным руководителем актёр Кирилл Лавров, удивительно приличный человек, который после Товстоногова сохранил его театр. Он звал на постановки хороших режиссёров, чтобы сохранить эстетику БДТ. Хотелось бы обратиться за помощью к Собянину. Он мог бы не дать погибнуть театру. Марк Захаров в последнее время, по-моему, предполагал, что когда он уйдёт, тьма восстанет. Он подозревал, что это может случиться, если театр попадёт не в те руки».
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