Путешествие по России: Сергей Полунин, Ольга Бузова и Ирина Безрукова

Более 20 лет назад уроженку Нижнего Новгорода Наталью Водянову, торговавшую овощами на рынке, заметили скауты модельного агентства, искавшие свежие лица в неожиданных местах. В 17 лет Наталья уехала из России во Францию, построила карьеру супермодели, вышла замуж за британского лорда и родила ему троих детей Лукаса, Неву и Виктора. Потом в жизни Натальи появилась благотворительность, роли в кино, второй муж Франсуа Арно и ещё двое детей. А её старшие дети, побывавшие во всех уголках мира, всё ещё имели весьма смутное о стереотипное представление о своей исторической родине. С помощью видеосервиса Premier и писателя Михаила Зыгаря Наталья решила восполнить этот пробел и отправилась с детьми в большое путешествие по России. Из этого путешествия и родился документальный сериал «Русские каникулы», премьера которого состоялась 31 мая в московском кинотеатре «Художественный». В ходе публичной дискуссии Наталья призналась, что даже родившись и прожив 16 лет в России, не знала своей страны и уже подумывает о втором сезоне «Русских каникул».
фото: Михаил Зыгарь, Наталья Водянова и Лукас Портман
«Я из Нижнего Новгорода, я там выросла, но не знала Россию. Мне кажется, многие люди и дети живут подобным образом. Они не знают широту России. И мне повезло, что благодаря своему фонду [«Обнаженные сердца»] я смогла побывать на озере Байкал, в горах Алтая, могла посетить Пятигорск и многие уголки нашей страны. И меня везде очень тепло принимали. Я открыла для себя Россию. Поэтому мне захотелось передать это чувство детям».
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