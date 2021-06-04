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Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие

4 июня
2021 год

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4 июня 2021
4 июня голливудской диве Анджелине Джоли исполнилось 46 лет. Популярный секс-символ, икона стиля и самая настоящая мировая звезда сейчас переживает не лучшие времена. Увы, последние шесть лет мы следим не за успехами в кино оскароносной актрисы, а за судебными тяжбами с бывшем мужем Брэдом Питтом.

Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие

Раньше они считались самой красивой парой Голливуда, их называли Джолипитты и Бранджелина. А теперь они не могут поделить опеку над шестью детьми. Джоли намерена добиться единоличной опеки, Питт изо всех сил отстаивает свои отцовские права, время бежит, дети растут, и, кажется, скоро вся эта тяжба не будет стоить и выеденного яйца.

Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие

Впрочем, недавно сопротивление Питта дало первые плоды - Верховный суд Лос-Анджелеса вынес предварительное решение по делу об опеке над детьми в его пользу. Точнее, судья предоставил бывшим супругам право совместной опеки. Впрочем, семейные неурядицы недолго отвлекали актрису от съёмок в кино. В октябре состоится самая ожидаемая премьера осени – экранизация комикса «Вечные», в котором Джоли примерит на себя трико супергероини.



Помимо кино, в жизни Джоли огромную роль занимает благотворительная деятельность. Звезда уже более 20 лет является послом доброй воли ООН и регулярно выступает с докладами о насилии над женщинами и детьми, оказавшимися в зоне боевых действий. Джоли уделяет внимание не только образованию в бедных странах, правам женщин и безопасности в мире, но и проблемам экологии. Недавно актриса стала амбассадором программы ООН «Женщины за пчёл», которая призвана увеличить популяцию пчёл, а также расширить права и возможности женщин, обеспечив их работой. В связи с этим знаменитость снялась в фотосессии для журнала National Geographic с роем пчел на теле. Дива была единственным человеком на съёмочной площадке без защитного костюма. К счастью, съёмка прошла удачно – ни одна пчела не пострадала.

Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие

Многим было интересно, почему ни одна пчела не ужалила Анджелину. Председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ, депутат Госдумы, Геннадий Зюганов решил, что ситуация требует его комментария. В интервью радио «Комсомольская правда» он предположил, что Джоли намазали мелиссой. Эта трава напоминает пчелам запах матки. «Возьмите траву, намажьте себе руки, шею, лицо. И в это место пчелы вас никогда не ужалят», - уверенно заявил политик.

Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие

Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие

Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие

Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие
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Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие фотографии
Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие фотографии
Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие фотографии
Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие фотографии
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