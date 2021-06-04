Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие

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Актёр был вынужден самоизолироваться

Том Круз в ярости: Съёмки «Миссия невыполнима - 7» вновь перенесены из-за коронавируса

Путешествие по России: Сергей Полунин, Ольга Бузова и Ирина Безрукова

4 июня

«Ленком» разрушается»: Людмила Поргина просит власти Москвы сменить руководителя театра

Актриса считает, что Марк Варшавер не годится на роль худрука