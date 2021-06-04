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Том Круз в ярости: Съёмки «Миссия невыполнима - 7» вновь перенесены из-за коронавируса

4 июня
2021 год

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4 июня 2021
Том Круз был одним из тех, кто серьёзно отнёсся к новому неизвестному заболеванию с самого начала эпидемии, когда она ещё не приобрела статус пандемии. Актёр как раз находился в Италии на съёмках седьмой части франшизы «Миссия невыполнима», когда количество инфицированных начало стремительно расти. Не думая об убытках, актёр принял ответственное решение приостановить работу над фильмом и срочно вывезти съёмочную группу из Италии.

Том Круз в ярости: Съёмки «Миссия невыполнима - 7» вновь перенесены из-за коронавируса

Позже, продолжив работу над фильмом, актёр неусыпно следил за тем, чтобы на площадке соблюдались санитарные нормы. А при виде расслабившихся сотрудников съёмочной группы, пренебрегающих правилом соблюдения социальной дистанции, залез на табретку и устроил им показательную порку в лучших традициях Арама Ашотовича Габрелянова. Круз кричал и даже материл членов съёмочной группы фильма за то, что те имели наглость подходить друг к другу ближе, чем на два метра. После проповеди актёра пять человек уволились.

Но несмотря на все принятые предосторожности, включая затратное строительство изолированной деревни в Оксфордшире, Крузу не удалось избежать проникновения ковида на съёмочную площадку. В связи с чем было принято решение вновь приостановить съёмки на студии Longcross в английском графстве Суррей (Великобритания).

«Нам пришлось приостановить съемки «Миссии: невыполнима 7» до 14 июня, поскольку мы соблюдаем протокол безопасности», – сообщил представитель студии Paramount.

Том Круз в ярости: Съёмки «Миссия невыполнима - 7» вновь перенесены из-за коронавируса
фото: Том Круз

Британский таблоид The Sun со ссылкой на инсайдеров сообщает, что у 14 человек из 60 был обнаружен коронавирус. Поэтому Том Круз принял решение отправить всю съёмочную группу на две недели отсиживаться в самоизоляции. 58-летний актёр также ушёл на карантин после того, как вирус обнаружили у четырёх танцовщиц, с которыми он целый день снимал одну из сцен фильма в ночном клубе.

«Том в ярости из-за происходящего, особенно учитывая его прошлогоднюю тираду участникам съёмок», — заявил инсайдер The Sun.

Дата релиза картины была запланирована на май 2022 года, но, скорее всего, премьера вновь будет перенесена.
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Том Круз в ярости: Съёмки «Миссия невыполнима - 7» вновь перенесены из-за коронавируса фотографии
Том Круз в ярости: Съёмки «Миссия невыполнима - 7» вновь перенесены из-за коронавируса фотографии
Том Круз в ярости: Съёмки «Миссия невыполнима - 7» вновь перенесены из-за коронавируса фотографии
Том Круз в ярости: Съёмки «Миссия невыполнима - 7» вновь перенесены из-за коронавируса фотографии
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