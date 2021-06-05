Квир во время чумы: Филипп Киркоров, Даня Милохин и Настя Ивлеева

4 июня в московском дворце «Мегаспорт» прошла «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света», где звезды отечественного шоу-бизнеса смогли выгулять свои самые экстравагантные наряды, а кто-то даже халат. Маша Малиновская появилась на красной дорожке в белом банном халате, одноразовых тапочках и стаканчиком кофе в руках. Правда, потом она всё-таки переоделась.
фото: Маша Малиновская
Королева эпатажа Ольга Бузова предстала в платье жар-птицы и заявила, что чувствует себя фениксом, вечно восстающим из пепла очередных показных отношений. «Я вышла, наконец, на свободу. Я красива, я богата, я знаменита. Мое появление на дорожке - это моя сила, я теперь ее чувствую. Я теперь близка к Солнцу и больше не позволю себя обижать», – цитирует звезду «КП».
фото: Ольга Бузова
Ну а тот, кто её «обижал», нашёл себе покровителя постарше и посолиднее - Дава Манукян появился на красной дорожке в компании Филиппа Квиркорова и рельефных мужчин без рубашек. У многих очевидцев приезд артистов вызвал ассоциации с золотыми маковками церквей, ЗАГСом, парой белых голубей и обручальных колец.
фото: Дава и Филипп Квиркоров
Но по-настоящему удивить всех своим нарядом удалось певцу-тиктокеру Дане Милохину, который пришёл на церемонию и в платье и в костюме одновременно. «Для тех, кто не смог определиться с луком», – шутили в соцсетях.
фото: Даня Милохин
По итогам зрительского голосования награды были вручены лучшим артистам за 2020 и 2021 годы, поскольку прошлым летом из-за пандемии коронавирусной инфекции земляне лишились многих ежегодных удовольствий. Ведущими церемонии стали Дмитрий Нагиев, Настя Ивлеева, Ксения Собчак и Александр Ревва.
фото: Ксения Собчак
Из падения Насти Ивлеевой на красной дорожке отечественные медиа высосали целую новость, чего мы, пожалуй, делать не будем.
фото: Настя Ивлеева
Триумфатором церемонии стал Дима Билан – в этом году он получил Гран-при премии «Муз-ТВ», ему присудили почетное звание «Артиста 25-летия». У него уже 19 «тарелок» «Муз-ТВ», он – абсолютный рекордсмен в российских музыкальных премиях.
фото: Дима Билан со спутницей
Впрочем, не все музыканты согласились с таким распределением призов. Моргенштерн закатил скандал, когда певцом года объявили Александра Ревву, а не его. Услышав имя победителя, рэпер вскочил со своей инвалидной коляски, поднялся на сцену и предложил Дмитрию Нагиеву определить по уровню шума, кого больше любят люди.
фото: Моргенштерн и Тимати
На что Нагиев парировал: «Мы не на сельской дискотеке». Но вдохновленный дерзким поступком Канье Уэста Моргенштерн не унимался. Тогда в дело вмешалась Собчак и присоветовала Моргенштерну пройти тест на наркотики. Отжать железную тарелку рэперу так и не удалось, поэтому он пожелал Ревве подавиться наградой и заявил, что реальная победа всё равно осталась за ним. «Победа — это не тарелка. Победа — это то, что на сегодняшней премии запомнят меня».
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