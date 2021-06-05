Алексей Янин постепенно идёт на поправку спустя 6 лет после инсульта

Мама звезды сериалов «Бальзаковский возраст или Все мужики сво…», «Клуб» и «Универ»Алексея Янина, перенесшего инсульт в 2015 году, поделилась в соцсетях новостями о самочувствии сына. После операции 32-летний актер впал в кому на два месяца. Очнувшись, он не узнавал родных, не мог двигаться и даже есть самостоятельно. Близкие говорили, что у Алексея началась депрессия, он потерял интерес к жизни и желание вообще что-либо делать. Родители очень переживали за него.
фото: Алексей Янин
Родственники объявили сбор средств на реабилитацию Янина. Поклонники откликнулись. Нужную сумму нашли. За что мама звезды не раз благодарила всех в соцсетях. По прошествии времени Алексей начал все-таки заниматься. Но прогресс был незначительный. Что сильно удручало актера. Лишь спустя шесть лет физиотерапии появились результаты.
«Тяжелое течение болезни сына – результат множества мелких ошибок в первые часы после инсульта. Операцию сразу проводить не стали. И вот эти сутки промедления в результате стали роковыми», – объясняет Ольга Янина.
фото: Алексей Янин
По словам врачей, ещё год назад Алексей почти не ел, страшно исхудал, из-за чего пришлось поставить ему гастростому. Сейчас актёр уже может самостоятельно есть. Левая сторона тела по-прежнему частично парализована, однако он наконец может сам держать ложку правой рукой. Ещё одна положительная новость: он начал чувствовать левую ногу, даже может поднять и опустить её.
У Алексея частичная атрофия зрительного нерва, поэтому поначалу он очень плохо видел, не мог узнать родственников. Но сейчас наметились улучшения. «Когда он видит меня, заходящей в комнату, сразу радостно реагирует. Или узнаёт свой дом во время прогулки по улице. Вот только фотографии и мелкие детали нам пока недоступны», – делится Ольга Янина.
С речью тоже были проблемы. Но если раньше Янин вообще не мог говорить, то теперь мама может вести с ним диалог. «Мы друг друга понимаем. А если я не разберу что-то с первого раза, он настойчиво повторит», – с гордостью рассказывает об успехах сына Ольга Янина.
фото: Дарья Клюшникова с Алексеем Яниным и сыном
Семья Яниных перебралась из больницы в загородный дом, где Алексей гораздо лучше себя чувствует. Порой актёра навещает супруга Дарья Клюшникова вместе с их 8-летним сыном Андреем.
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