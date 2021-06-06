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Кирилл Серебренников признался, что рад освобождению от поста худрука «Гоголь-Центра»

6 июня
2021 год

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6 июня 2021
В феврале 2021 года Кирилл Серебренников ушёл с поста художественного руководителя «Гоголь-центра» – департамент культуры мэрии Москвы решил не продлевать контракт с режиссёром. Должность худрука занял российский актер, режиссёр и продюсер Алексей Агранович.

Кирилл Серебренников признался, что рад освобождению от поста худрука «Гоголь-Центра»

Кирилл Серебренников восемь с половиной лет занимал этот пост с момента основания театра. Когда он получил письмо, в котором депкультуры Москвы уведомляло его об истечении срока действия заключенного с режиссёром трудового договора, Серебренников написал в своем Инстаграме, что «Гоголь-центр» «как театр и как идея продолжит жить», поскольку театр «живучее всевозможных чиновников, обстоятельств».

Кирилл Серебренников признался, что рад освобождению от поста худрука «Гоголь-Центра»

В свежем интервью изданию «РБК» Серебренников признался, что даже рад освобождению от должности худрука.

«Я стал замечать, что начинаю «стираться» об людей. Ты постоянно чем-то занимаешься, ты устаешь, но занимаешься ты не своими спектаклями, а чужими, и ты должен полностью включиться в этот процесс, связаться с этим, этим, этим человеком, уделить внимание той творческой группе, которая приступает к репетициям, а вот тут еще проблема покраски стены очень остро встала, там надо доделать дизайн репзала, тут надо составить репертуар и утвердить полиграфию, обсудить проблемы ввода вместо ушедшей в декрет актрисы. И ты приползаешь домой мертвый, и при этом ничего не сделал, что называется, «для вечности». И я очень часто себе говорил: «Ну ничего, сейчас ЭТО твоя миссия, ЭТО твое главное дело, ты должен работать для других». И я эту работу выполнял. И выполнял с огромной радостью. Потому что весь «Гоголь-центр» — это мое дело, это часть моей жизни, это любовь. Я был счастлив в этом театре, с этими прекрасными актерами, с этой командой. А потом, видимо, так пространство решило, что мне надо чем-то другим заняться, и я сам почувствовал в какой-то момент, что дальше эту миссию выполнять мне тяжело. Сейчас я испытываю гораздо больше свободы, чем раньше, и вполне этому рад».

Кирилл Серебренников признался, что рад освобождению от поста худрука «Гоголь-Центра»

Режиссер признался, что давно хочет перемен в жизни:

«Я себе говорил: «Ты должен сделать театр, ты делаешь театр». Это важно! Театр людей не разъединяет, а, наоборот, собирает в единую общность, в социальную сеть. Люди приходят вечером в театр или концертный зал и все вместе смотрят представление или слушают музыку и — вместе! — совершают работу сознания или души. Это очень трогательный, важный, мистический, очень пронзительный и глубокий процесс, без которого люди превращаются в лучшем случае в толпу, а в худшем — в толпу орков, теряют человеческий облик. Поэтому эта миссия  — делать театр, — она важна. И я себе говорил, что все, конечно же, не зря, день прошел не зря. Но когда я перестал нести ответственность за это все, то почувствовал возможность изменить что-то в своей жизни. У меня вообще жизнь меняется раз в 12 лет, и важно не пропустить момент, когда на эти изменения надо идти. Идти, не боясь «выйти из зоны комфорта». Я, когда работал в МХТ, ходил мимо дома, на котором висела табличка, она и сейчас висит, кстати. Мол, в этом доме жила актриса Яблочкина. И жила она там, я посчитал, 58 лет. То есть она 58 лет выходила из своего подъезда, спускалась по лестнице вниз и шла в Малый театр или куда-то еще, а потом возвращалась обратно. 58 лет. Каждый день по одному маршруту. И я подумал: «Нет, спасибо… Я так не хочу».

Серебренников рассказал, что никогда не работал исключительно ради денег, вопреки всем обвинениям:

«Моя обусловленность всегда была связана с искусством и только с ним — и никогда это не было связано с личным интересом, корыстолюбием, эксплуатацией, выгодой. Мои студенты, а потом артисты всегда понимали, что все, чем мы занимаемся, только про искусство. То есть наша работа — создание визуальных и интеллектуальных смыслов. Все, что мы делаем, обусловлено только этим. Я перед ними был всегда честен, а они всегда честны были передо мной. И вместе со мной оставались только те люди, которые на это соглашаются. Как только у кого-то возникала другая мотивация или обусловленность, мы расходились. «Хочу заработать денег на ипотеку, мне надо купить квартиру», — проблем нет, и я понимаю, что это необходимо, но если эта обусловленность становилась главной, доминирующей, мы расставались. Потому что не ради заработка все это делается. Но при всем том это, извините за каламбур, не бессребреничество. Я считаю, что за свою работу все люди должны хорошо получать — мы живем в капитализме и не можем делать вид, что денег нет в природе, но есть вещи технические, а есть сущностные. И сущностная обусловленность — это для меня прежде всего искусство. И они — такие же, поэтому у них, мне кажется, сейчас стало что-то получаться. И у Женьки, и у Фила, и у Никиты, и у Риналя, у Горча (актеры Евгений Сангаджиев, Филипп Авдеев, Никита Кукушкин, Риналь Мухаметов, Александр Горчилин – Прим. ред.) и у других. У многих ребят, которые очень долго со мной работали, стало получаться что-то в профессии именно потому, что у них обусловленность правильная. Искусство делается чистыми руками и только с честными намерениями, иначе это все превращается в какое-то говно, свалку, ад и херь, люди стираются о свою ложь, и мы часто видим все эти лица со скошенными «от вечного вранья глазами».


На днях стало известно, что новый фильма Серебренникова «Петровы в гриппе» — фантастическая драма по роману Алексея Сальникова о семье, чья жизнь наполняется безумием после болезни гриппом, вошёл в программу Каннского фестиваля.

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обсуждение >>
№ 1
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:38
Возможно, перемены действительно к лучшему! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
Петровы в гриппе
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Гоголь-центр

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Кирилл Серебренников признался, что рад освобождению от поста худрука «Гоголь-Центра» фотографии
Кирилл Серебренников признался, что рад освобождению от поста худрука «Гоголь-Центра» фотографии
Кирилл Серебренников признался, что рад освобождению от поста худрука «Гоголь-Центра» фотографии
Кирилл Серебренников признался, что рад освобождению от поста худрука «Гоголь-Центра» фотографии
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