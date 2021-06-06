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Ольга Дроздова, Яна Поплавская и Стас Садальский раскритиковали надгробный памятник Галине Волчек

6 июня
2021 год

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6 июня 2021
На Новодевичьем кладбище, где похоронена Галина Волчек, установили монумент в честь знаменитого худрука театра «Современник». Известный скульптор Григорий Франгулян изобразил артистку с сигаретой в руках.

Ольга Дроздова, Яна Поплавская и Стас Садальский раскритиковали надгробный памятник Галине Волчек

Подобное видение звезды театра вызвало шквал критики со стороны культурной общественности, в том числе и среди родственников актрисы. К тому же монумент был установлен тайно, по крайней мере артисты театра «Современник» не знали об этом. Об установке памятника сообщил актер Станислав Садальский в Инстаграме. А ему об этом рассказала Татьяна Цыплакова, бывшая невестка Галины Борисовны. На взгляд обоих, монумент получился неудачным.



Бывшая актриса театра «Современник», Ольга Дроздова, заявила «СтарХиту», что она помнит Галину Волчек другой: «В моей памяти, МОЯ Галина Борисовна — другая, и у каждого, кто её знал, она своя».

Яна Поплавская, некогда служившая в «Современнике», также выступила с критикой памятника. В своём Инстаграме актриса обвинила скульптора в цинизме и профнепригодности:

«Я думаю, что даже врагам не пришло бы в голову так глумиться над человеком, которого знал весь мир. Галина Борисовна Волчек - её действительно знали и уважали все. Гений театра и кино, воистину народная артистка. Я знала ее с детства, она наставляла меня в моей юности, я была в числе тех ТЫСЯЧ людей, кто провожал ее в последний путь. У меня волосы встали дыбом, когда я увидела то, как решили увековечить ее память. Простите, но лучше бы оставили самую простую гранитную плиту с прижизненной фотографией Галины Борисовны. Это было бы скромно, но достойно. А это безобразие, совершенно бесталанное творение, ужас архитектуры и скульптуры, это отражение того, что людям стало наплевать на совесть, ответственность и уважение к святому и светлому. И наплевать на профессионализм, вот что сказал автор этого «творения»: «Чем больше ругают, тем больше интереса. Поэтому я могу только радоваться, что кому-то не нравится. Сильно не нравится, значит – сильная вещь». Каков цинизм! «Я художник, я так вижу!». Давайте каждому курящему человеку на памятниках приделывать сигарету, а каждому хоть раз выпивавшему - бутылку. Давайте подчёркивать все морщинки и бородавки, косые глаза и огромные уши... Вы знаете, я лучше буду пересматривать фильмы и записи спектаклей с Галиной Борисовной и помнить ее такой, какой она была на самом деле. И я надеюсь, что найдётся скульптор, который выполнит такой памятник великому человеку, которому все будут рукоплескать, как это было на спектаклях Галины Волчек!»

Издание «МК» приводит слова скульптура, который попытался оправдаться. Он сделал памятник по очень известному снимку, который стоял на её могиле долгое время: «Это любимая фотография её сына. Да, это непривычный образ, не соответствует тому, что люди сейчас видят, – ее все помнят в пожилом возрасте. А в молодости она была такая. Это зафиксировано фотографией. По-моему, памятник прекрасен».

Автор памятника расстроен, что люди не оценили и не поняли его творения, которое заранее, кстати, было одобрено близкими артистки: «Замысел был согласован с родственниками. Мне досадно, что люди, не разобравшись, начинают пасквили писать. Поиск «жареного» приветствуется многими. Я единственное могу сказать, что это повысит популярность вещи. Чем больше ругают, тем больше интереса. Поэтому я могу только радоваться, что кому-то не нравится. Сильно не нравится, значит – сильная вещь».

В итоге, из-за разразившегося скандала памятник был скрыт от взглядов брезентом, чему очень рад Садальский:
«Этот ужас над могилой величайшей современницы, никто больше не увидит. Уродливое изваяние закрыли брезентом».

Ольга Дроздова, Яна Поплавская и Стас Садальский раскритиковали надгробный памятник Галине Волчек

Напомним, что Галина Волчек умерла в декабре 2019 года в возрасте 86 лет от отека легких и головного мозга после перенесенной пневмонии.
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обсуждение >>
№ 4
Иван Беляев (Москва)   7.06.2021 - 16:20
Сразу захотелось завыть волком читать далее>>
№ 3
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:35
Сложный вопрос, все-таки скульптура - это искусства. Как художник увидел, так и изобразил читать далее>>
№ 2
Светик-7цветик   7.06.2021 - 12:18
Согласна с Поплавской. Ну, бог с ней, с сигаретой, но зачем недостатки внешности, например, те же бородавки, переносить на памятник, даже в больших размерах, чем они были... Можно подумать, что эта именно... читать далее>>
№ 1
Л Лис   7.06.2021 - 09:47
Да... Это - не памятник. Это - карикатура. Злобная карикатура... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Галина ВолчекОльга ДроздоваЯна ПоплавскаяСтанислав Садальский
театры
"Современник"

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Ольга Дроздова, Яна Поплавская и Стас Садальский раскритиковали надгробный памятник Галине Волчек фотографии
Ольга Дроздова, Яна Поплавская и Стас Садальский раскритиковали надгробный памятник Галине Волчек фотографии
Ольга Дроздова, Яна Поплавская и Стас Садальский раскритиковали надгробный памятник Галине Волчек фотографии
Ольга Дроздова, Яна Поплавская и Стас Садальский раскритиковали надгробный памятник Галине Волчек фотографии
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