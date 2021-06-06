Дарья Мельникова и Артур Смольянинов развелись после 8 лет брака

В беседе с ведущей канала Лаурой Джугелия Дарья призналась, что отношения с Артуром были первыми серьёзными отношениями в её жизни, а религиозное воспитание подтолкнуло её на ранний брак.
«Люди говорят: «Вот, я был на свидании». А я даже не могу понять, из чего это состоит? Что такое свидание? У меня их не было. У меня не было ничего, а потом случился муж. Я девочка из очень религиозной семьи, и я сейчас понимаю, что моя жизнь сложилась так, потому что я считала, что «встречаться» означает выходить замуж, венчаться, рожать детей. Я так была воспитана».
«Отношения с Артуром, на самом деле, были моими первыми серьёзными отношениями. Но мы сразу поженились. Мы познакомились на съёмочной площадке. И как-то всё быстро произошло, само собой. Я, конечно, была потрясена: стоило Артуру появиться где-то, тебя просто тестостероном сносило. А когда он обратил на меня внимание, я просто охренела [и потеряла дар речи]. И я думала: «Конечно, я пойду за тобой, куда скажешь».
«Артур очень семейный человек, он за то, чтобы была семья, для него это гораздо важнее, чем карьера. У нас была хорошая такая спайка. Но (наверное, это будет каминг-аут) мы развелись. Тем не менее, у нас есть семья, есть дети, мы продолжаем общаться. Мы по-прежнему партнёры, мы в хороших отношениях. Я не знаю, кому бы я ещё так доверяла детей и себя».
«Второй ребёнок меня излечил. Это было осознанное желание - родить второго ребёнка. Плюс у нас ещё был какой-то кризис внутренний семейный, и мне казалось, что ребёнок сейчас необходим. И он действительно пришёл. Я не могу сказать, что он решил наши проблемы, потому что он не для этого пришёл. Но он сделал меня мамой».
Теперь же Дарья никак не может припомнить никаких кризисов и утверждает, что всё это - проделки прессы, искажающей и перевирающей информацию. «Это было обоюдное решение. Это не связано ни с какими кризисами в отношениях, просто так сложились обстоятельства. И всё. Карантин вообще ни при чём».
О новых отношениях актриса пока даже не думает, так как в данный момент находится на стадии познания самой себя: «Я пока не знаю. У меня сейчас отношения с самой собой такие увлекательные. И отношения с двумя детьми - это тоже ежедневный бесконечный экспириенс».
О том, каким должен быть её новый мужчина, актриса тоже не задумывается. Брак и двое детей привели её к выводу о том, что любовь как стихийное чувство - не самый прочный фундамент для семейных отношений: «Мне партнёрство интересно. Просто быть партнёрами по жизни. Потому что я не очень верю в «Любовь». Я думаю, что любовь - это то, что между людьми с годами потихонечку выстраивается. Я больше вот верю в партнёрство, чем в страсть и гормоны. Для меня любовь - это то, что происходит постепенно. Поэтому я не знаю, что будет дальше. Я себя сейчас чувствую замечательно. А о новых отношениях я не очень думаю».
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