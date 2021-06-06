Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Он поступил жестоко»: Дарья Повереннова рассказала об измене Валерия Николаева

6 июня
2021 год

Лайфстайл >>
6 июня 2021
48-летняя актриса Дарья Повереннова, внучка известного советского актера Сергея Лукьянова, звезды фильма «Кубанские казаки», стала гостьей ютюб-шоу «Стрелец-молодец». В интервью звезда поделилась воспоминаниями о романе с артистом Валерием Николаевым, с которым она познакомилась на съёмках сериала «День рождения буржуя». Напомним, что именно этот проект принес актрисе известность - она сыграла сестру главного героя Веру.

«Он поступил жестоко»: Дарья Повереннова рассказала об измене Валерия Николаева
фото: Валерий Николаев и Дарья Повереннова

Ради Николаева Повереннова бросила супруга Александра Жигалкина, с которым состояла в браке на протяжении десяти лет. Отношения с Валерием продлились два года. Но оказалось, что все это время он вёл двойную жизнь – встречался с певицей Татьяной Овсиенко. При этом он хотел остаться в отношениях с двумя девушками - утверждал, что любит обеих одновременно.

«Он поступил жестоко»: Дарья Повереннова рассказала об измене Валерия Николаева
фото: Татьяна Овсиенко и Валерий Николаев

«Он поступил достаточно жестоко по отношению ко мне. Он мне сказал, что любит нас обеих. Я бы назвала это даже не слабостью, а трусостью. Сделать больно, но один раз - гораздо честнее, чем оставлять надежду. Были мысли о бумеранге. Ведь я бросила мужа ради Николаева. За всё надо в этой жизни платить», – вспоминает Дарья.

«Он поступил жестоко»: Дарья Повереннова рассказала об измене Валерия Николаева
фото: Татьяна Овсиенко и Валерий Николаев

Неудивительно, что после такого расставания артистка погрузилась в депрессию на два года. Дарья призналась, что лишь дочь её спасла – она всё время была рядом и поддерживала.
Но время лечит. В её жизнь пришёл новый мужчина – Дарья три года прожила с актёром Анатолием Руденко. Правда, он был на десять лет младше неё, поэтому мало кто верил в серьёзность его намерений. И оказались правы, потому что артисты вскоре расстались.

«Он поступил жестоко»: Дарья Повереннова рассказала об измене Валерия Николаева
фото: Дарья Повереннова и Андрей Шаров

В феврале 2021 года Дарья вышла замуж за президента школы управления «Сколково» Андрея Шаронов, с которым прожила 8 лет.

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:34
Ну если актер полиамор, то вполне мог любить двоих одновременно читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера
Поиск по меткам
воспоминанияразвод/расставание
персоны
Александр ЖигалкинСергей ЛукьяновВалерий НиколаевТатьяна ОвсиенкоДарья ПоверенноваАнатолий Руденко
фильмы
День рождения БуржуяКубанские казаки

фотографии >>
«Он поступил жестоко»: Дарья Повереннова рассказала об измене Валерия Николаева фотографии
«Он поступил жестоко»: Дарья Повереннова рассказала об измене Валерия Николаева фотографии
«Он поступил жестоко»: Дарья Повереннова рассказала об измене Валерия Николаева фотографии
«Он поступил жестоко»: Дарья Повереннова рассказала об измене Валерия Николаева фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Римма Волкова
6 июня погибла в ДТП оперная певица Римма Волкова.
Валерий Лонской
6 июня ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валерий Лонской.
Резо Габриадзе
6 июня ушёл из жизни сценарист Резо Габриадзе.
Артём Анчуков
6 июня ушёл из жизни актёр Артём Анчуков.

День рождения >>

Татьяна Друбич
Анна Котова-Дерябина
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Алексей Онежен
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Юрий Степанов
Вирджиния МакКенна
Дин Мартин
Лиам Нисон
Майкл Сера
Карл Урбан
Александра Хамкало
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Красный призрак
боевик, военный фильм
Россия, 2019
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2021
Маржела: своими словами
биография
Бельгия, Германия, 2019
Дореми: В поисках волшебства
боевик, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Испания, Япония, 2020
Заклятие 3: По воле дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Коп на драйве
боевик, комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
Надежда
драма, мелодрама
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Байкал. Удивительные приключения Юмы
приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2021
Культовые тусовщики
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2021
Ночная прогулка
боевик, криминальный фильм
США, 2019
Ограбление по-джентльменски
боевик, приключения, триллер
США, 2021
Пункт пропуска. Офицерская история
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен