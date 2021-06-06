«Он поступил жестоко»: Дарья Повереннова рассказала об измене Валерия Николаева

Ради Николаева Повереннова бросила супруга Александра Жигалкина, с которым состояла в браке на протяжении десяти лет. Отношения с Валерием продлились два года. Но оказалось, что все это время он вёл двойную жизнь – встречался с певицей Татьяной Овсиенко. При этом он хотел остаться в отношениях с двумя девушками - утверждал, что любит обеих одновременно.
фото: Татьяна Овсиенко и Валерий Николаев
«Он поступил достаточно жестоко по отношению ко мне. Он мне сказал, что любит нас обеих. Я бы назвала это даже не слабостью, а трусостью. Сделать больно, но один раз - гораздо честнее, чем оставлять надежду. Были мысли о бумеранге. Ведь я бросила мужа ради Николаева. За всё надо в этой жизни платить», – вспоминает Дарья.
фото: Татьяна Овсиенко и Валерий Николаев
Неудивительно, что после такого расставания артистка погрузилась в депрессию на два года. Дарья призналась, что лишь дочь её спасла – она всё время была рядом и поддерживала.
Но время лечит. В её жизнь пришёл новый мужчина – Дарья три года прожила с актёром Анатолием Руденко. Правда, он был на десять лет младше неё, поэтому мало кто верил в серьёзность его намерений. И оказались правы, потому что артисты вскоре расстались.
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