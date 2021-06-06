Ольга Бузова «играет и поёт» в спектакле про молодого Сталина на сцене МХАТ им. Горького

«История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина», — гласит аннотация к спектаклю.
Премьерные показы спектакля состоятся совсем скоро - 11 и 12 июня 2021 года. Но об участии Бузовой стало известно только 6 июня с подачи самой артистки, которая поделилась этой радостной новостью со своими подписчиками в Инстаграме. Поп-певица, актриса, телеведущая, бизнесвуман, рестораторка, писательница и популярная блогерка призналась, что с детства мечтала о театральной карьере. Но мама сказала, что это несерьёзно, и отправила Ольгу искать любовь в Доме-2 высказалась против.
«20 лет назад я пришла к маме и сказала, что хочу поступать в театральный институт. Но мама запретила мне это делать, и я поступила в СПбГУ на геофак…Отучилась и закончила его с красным дипломом, а на минуточку, это лучшее учебное заведение в Санкт-Петербурге.
Но о театральной сцене я мечтала всегда, в моей жизни было много постановок и антреприз, но я мечтала о серьёзном спектакле в лучшем и самом знаковом театре страны.
И вот, что я вам скажу — мечты сбываются. Просто нужно чётче формулировать свои желания. Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. Мои хорошие, пишу сейчас этот текст и плачу от счастья. Это просто невероятно! Я так счастлива! Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТе».
«Белла Шанталь. Певица Кабаре и корпоративов. Такая смешная, вызывающая у всех усмешку. Но здесь есть очень интересный момент, второй уровень. Сюжет пьесы - некий перевертыш, в ней есть опереточная брошенная девица Белла Шанталь, персонаж, который становится шпионкой, Матой Хари - умной, хитрой. Она помогает главному герою, спасает Сталина. И возникает некое чувство, что эта смешная Белла – не такая уж смешная. Как русские юродивые. Этот перевертыш мне кажется очень интересным. И он ключ к внутреннему состоянию Бузовой: она, мне кажется, как реальный персонаж сама готова к трансформации и преображению. У меня есть абсолютная уверенность, что это крутой содержательный ход: сегодня смысл там, где Бузова, как бы это не парадоксально звучало».
Бояков утверждает, что 23-миллионная аудитория Бузовой не имеет отношения к выбору артистки на роль Беллы Шанталь. «Вне всякого сомнения, 23 миллиона подписчиков – фантастическая цифра. Я, разговаривая с огромным количеством людей, наблюдаю как реагируют на эту фамилию. Либо восхищение, либо ненависть. Невероятный феномен, конечно. Но дело тут совсем не в 23 миллионах. Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе. Она по-своему цельная. Но при этом она феномен, который живет во время инстаграма, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями. Мы живем в Уорхоловском времени, где каждый имеет свои 15 минут славы. И она фактически будет играть саму себя».
обсуждение >>