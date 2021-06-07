У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь

У принца Гарри и Меган Маркл
родилась дочь. Об этом сообщили сами герцог и герцогиня Сассекские в официальном заявлении.
О том, что пара ждет второго ребёнка, стало известно в феврале
. Накануне же появилась информация о рождении малыша. Девочку назвали Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор.
«Лили родилась в пятницу, четвертого июня, в 11:40 в Санта-Барбаре, штат Калифорния».
Вес девочки — около 3,49 килограмма. Ребёнок и мать здоровы и хорошо себя чувствуют.
Королева Великобритании Елизавета II отреагировала на рождение 11-й правнучки и поздравила принца Гарри и Меган Маркл. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.
К поздравлениям присоединились принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой, а также брат Гарри герцог Кембриджский Уильям и его жена Кейт Миддлтон. В заявлении говорится, что члены королевской семьи «были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень этому рады»
.
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