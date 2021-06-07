Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь

7 июня
2021 год

Лайфстайл >>
7 июня 2021
У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Об этом сообщили сами герцог и герцогиня Сассекские в официальном заявлении.

У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь

О том, что пара ждет второго ребёнка, стало известно в феврале. Накануне же появилась информация о рождении малыша. Девочку назвали Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор.

«Лили родилась в пятницу, четвертого июня, в 11:40 в Санта-Барбаре, штат Калифорния».

Вес девочки — около 3,49 килограмма. Ребёнок и мать здоровы и хорошо себя чувствуют.

Королева Великобритании Елизавета II отреагировала на рождение 11-й правнучки и поздравила принца Гарри и Меган Маркл. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

К поздравлениям присоединились принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой, а также брат Гарри герцог Кембриджский Уильям и его жена Кейт Миддлтон. В заявлении говорится, что члены королевской семьи «были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень этому рады».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:38
Очень радостная новость! Хочется верить, что у пары все будет хорошо читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Меган Маркл написала детскую книгу
Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребёнка
Поиск по меткам
детисемья
персоны
Меган Маркл

фотографии >>
У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь фотографии
У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь фотографии
У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь фотографии
У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Римма Волкова
6 июня погибла в ДТП оперная певица Римма Волкова.
Валерий Лонской
6 июня ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валерий Лонской.
Резо Габриадзе
6 июня ушёл из жизни сценарист Резо Габриадзе.
Артём Анчуков
6 июня ушёл из жизни актёр Артём Анчуков.

День рождения >>

Татьяна Друбич
Анна Котова-Дерябина
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Алексей Онежен
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Юрий Степанов
Вирджиния МакКенна
Дин Мартин
Лиам Нисон
Майкл Сера
Карл Урбан
Александра Хамкало
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Красный призрак
боевик, военный фильм
Россия, 2019
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2021
Маржела: своими словами
биография
Бельгия, Германия, 2019
Дореми: В поисках волшебства
боевик, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Испания, Япония, 2020
Заклятие 3: По воле дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Коп на драйве
боевик, комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
Надежда
драма, мелодрама
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Байкал. Удивительные приключения Юмы
приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2021
Культовые тусовщики
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2021
Ночная прогулка
боевик, криминальный фильм
США, 2019
Ограбление по-джентльменски
боевик, приключения, триллер
США, 2021
Пункт пропуска. Офицерская история
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен