Майли Сайрус рассказала, почему не хочет выглядеть «как все»

Певица и актриса Майли Сайрус
дала откровенное интервью изданию ETCanada
, в котором рассказала, почему любит эксцентричные наряды и как общается со своей семьей.
Несмотря на яркий и эпатажный образ, Сайрус призналась, что она достаточно закрыта. Лишь изредка певица делится наболевшим, предпочитая делать акцент на творчестве. Недавно Майли заговорила о любви к бывшему мужу Лиаму Хемсворту
, после чего фанаты вновь заговорили об их воссоединении.
Сайрус заявила, что она никогда не будет вести себя и одеваться как все, потому что считает моду утомительной. Стремление быть модным убивает в людях индивидуальность.
«Мода для меня — это выворачивание себя наизнанку. Это все равно, что носить свое сердце, носить свои кишки, носить свои ценности, носить свою индивидуальность, носить свою боль, носить свою радость. Наверно, в этом есть что-то детское. Ты такой бесстрашный, когда одеваешься в детстве. Ты не думаешь о том, что кто-то подумает о вас или что они будут судить. Это просто выражение и то, как вы себя чувствуете в тот день».
Одежда и музыка, по словам Майли, это способ открыться миру.
«Для меня это — способ все обнажить. Мне нравится обнажаться».
Рассказала Сайрус и о приоритетах в её семье.
«Я и мои братья и сестры очень похожи, но у нас есть большие различия. И мы просто принимаем это и не осуждаем друг друга. Наша семья делает безусловную любовь главным приоритетом».
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