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Майли Сайрус рассказала, почему не хочет выглядеть «как все»

7 июня
2021 год

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7 июня 2021
Певица и актриса Майли Сайрус дала откровенное интервью изданию ETCanada, в котором рассказала, почему любит эксцентричные наряды и как общается со своей семьей.

Майли Сайрус рассказала, почему не хочет выглядеть «как все»

Несмотря на яркий и эпатажный образ, Сайрус призналась, что она достаточно закрыта. Лишь изредка певица делится наболевшим, предпочитая делать акцент на творчестве. Недавно Майли заговорила о любви к бывшему мужу Лиаму Хемсворту, после чего фанаты вновь заговорили об их воссоединении.

Сайрус заявила, что она никогда не будет вести себя и одеваться как все, потому что считает моду утомительной. Стремление быть модным убивает в людях индивидуальность.

«Мода для меня — это выворачивание себя наизнанку. Это все равно, что носить свое сердце, носить свои кишки, носить свои ценности, носить свою индивидуальность, носить свою боль, носить свою радость. Наверно, в этом есть что-то детское. Ты такой бесстрашный, когда одеваешься в детстве. Ты не думаешь о том, что кто-то подумает о вас или что они будут судить. Это просто выражение и то, как вы себя чувствуете в тот день».

Одежда и музыка, по словам Майли, это способ открыться миру.

«Для меня это — способ все обнажить. Мне нравится обнажаться».

Рассказала Сайрус и о приоритетах в её семье.

«Я и мои братья и сестры очень похожи, но у нас есть большие различия. И мы просто принимаем это и не осуждаем друг друга. Наша семья делает безусловную любовь главным приоритетом».
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№ 1
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:39
ОЧень интересный подход к одежде, осознанный читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Майли Сайрус рассказала, почему не хочет выглядеть «как все» фотографии
Майли Сайрус рассказала, почему не хочет выглядеть «как все» фотографии
Майли Сайрус рассказала, почему не хочет выглядеть «как все» фотографии
Майли Сайрус рассказала, почему не хочет выглядеть «как все» фотографии
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